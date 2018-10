Pfister killt den Pfister-Plan – jetzt wird Ersatz gesucht

«Nimmt Züge einer Kampagne an»

Gerhard Pfister sagt, er stehe als Bundesrat definitiv nicht zur Verfügung.

Manche wünschen Sie sich als Bundesrat. Werden Sie jetzt trotz Ihrer bisherigen Absagen doch kandidieren?

Ich schliesse eine Kandidatur aus. Ich war schon immer der Meinung, dass der Präsident einer Partei ein Jahr vor den Wahlen nicht in den Bundesrat wechseln sollte. Und ich habe genug Befriedigung in meinem Job als Parteipräsident. Es gibt keinen Politiker, der sich von solchen Aufforderungen nicht geehrt fühlt, ich habe aber mit der Wahl zum CVP-Präsidenten von der Idee, Bundesrat zu werden, Abschied genommen.



Und wenn Sie am 5. Dezember gewählt würden?

Ich empfinde es langsam als Zumutung, dass man von mir für alle Eventualitäten einen Offenbarungseid verlangt. Aber wenn Sie wollen: Ich halte ein solches Szenario für unwahrscheinlich. Wenn es doch eintreffen sollte, würde ich erklären, dass ich nicht zur Verfügung stehe, eine Wahl nicht annehmen könne. Und ich würde die Bundesversammlung bitten, die offiziellen Kandidierenden der CVP zu berücksichtigen. Genügt Ihnen das?



Uns schon, aber Politiker sagen: «Wir brauchen Pfister, weil sonst keiner etwas taugt.»

Ich muss schon feststellen, dass das Züge einer Kampagne annimmt, die offensichtlich auch das Ziel hat, die CVP zu disqualifizieren oder die CVP-Führung zu destabilisieren. Doch es wird den anderen Parteien nicht gelingen, unmittelbar vor dem Wahlkampf den Präsidenten von der Parteispitze wegzulocken. Und es wird nicht gelingen, unsere Kandidaten schlechtzureden.



Das CVP-Ticket wird hinter vorgehaltener Hand heftig kritisiert. Hegglin sei ein Leichtgewicht, Schneider-Schneiter nicht bundesratstauglich und Amherd, wenn sie denn kommt, zu links, heisst es.

Viele haben ihre eigenen Interessen, warum sie bestimmte Kandidaten oder Kandidatinnen disqualifizieren. Wenn sich unsere Kandidaten erst mal richtig präsentieren können, wird man schnell feststellen, dass alle das Zeug für einen Bundesrat haben. Und es gehört zu Bundesratswahlen, dass Kandidaten kritisch beurteilt werden. Bei uns ist die Ausgangslage halt offener als bei der FDP, wo es eine klare Favoritin gibt. Deshalb glauben manche, mit Druckversuchen die Wahlen mehr als gewöhnlich beeinflussen zu können. Ich bin aber überzeugt, einer der Kandidaten wird gewählt werden.



Gibt es eine Konstellation, in der Sie Ihre Meinung ändern könnten?

Unsere Bewerbungsfrist läuft noch, aber wir können jetzt schon sagen, dass die CVP in der Lage sein wird, ein gutes, qualifiziertes Ticket zu präsentieren. Und ich gehe davon aus, dass es noch die eine oder andere Bewerbung gibt. Insofern sehe ich kein Szenario, bei dem ich Handlungsbedarf hätte. Es gibt keinen Grund, selbst in den Ring zu steigen oder nach anderen Kandidaten zu suchen.

Denis von Burg