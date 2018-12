Patientin von Star-Chirurg litt Qualen

Ruth Huber* las vergangene Woche in der Zeitung vom Implantate-Skandal rund um die künstliche Bandscheibe Cadisc-L. Sie vernahm von Höllenqualen deutscher Patienten, bei denen sich das Implantat zersetzt hatte. Der Berner Professor Max Aebi, 70, und der Zürcher Forscher Thomas Steffen haben die Prothese mitentwickelt. Aebi hat sie an sieben Patienten implantiert. «Es war ein Déjà-vu», sagt die 48-jährige Frau aus dem Schweizer Mittelland. «Es hat mich gefreut, dass es nun doch ans Licht kommt. Andererseits ging es mir an diesem Tag nicht sehr gut. Es ist alles wieder hochgekommen.»