Das Instrument dafür wäre eine einseitige Erklärung, ein anerkanntes völkerrechtliches Instrument. Darin müsste die Schweiz fest­halten, dass sie zwar das EU-Recht im Bereich Lohnschutz anerkennen würde, dass sie aber deswegen keinen Anpassungsbedarf sehe.

Der Plan wurde im Rahmen der eben angelaufenen Konsultation über das Rahmenabkommen unter Aussenpolitikern bereits diskutiert. Gemäss mehreren Quellen beteiligen sich aber auch Regierungskreise an den Überlegungen. SP-Nationalrat Eric Nussbaumer, Aussenpolitiker und EU-Spezialist, bestätigt jedenfalls: «Falls Nachverhandlungen nicht möglich sind, gibt es die Idee einer einseitigen Erklärung. Insbesondere für die Lohnschutzmassnahmen könnte der Bundesrat bei einer Unterzeichnung des Abkommens festhalten, dass die Schweiz die Entsenderichtlinie übernehmen werde, aber dass diese EU-Richtlinie mit den aktuell geltenden Massnahmen schon erfüllt sei.»

Machtkampf oder ­Kompromissfindung?

Ähnliches stellt man sich bei der Unionsbürgerrichtlinie vor. Sollte die EU eine damit verbundene Anpassung des Aufenthaltsrechtes oder Sozialhilferegelungen verlangen, würde man ebenfalls den Anpassungsbedarf verneinen.

Wie viel Rückhalt dieser Plan hat, ist derzeit unklar. Vorbehalte gibt es, weil man darin einen Bauerntrick und einen Verstoss gegen Treu und Glauben gegenüber der EU sehen kann. Tatsächlich wären ein Streitfall und ein Schiedsgerichtsverfahren und am Ende ein Machtkampf mit Brüssel programmiert: Ein allfälliger Schiedsspruch gegen die Schweiz müsste der Bundesrat ablehnen und stattdessen Gegenmassnahmen in Kauf nehmen. Manche möchten die Lohnschutzmassnahmen sogar noch in neu gefasstes Bundesgesetz giessen, um ein Nachgeben des Bundesrates sicher zu verhindern.

Andere hoffen indes, dass in einem solchen möglicherweise Jahre dauernden Schiedsverfahren neue oder ergänzte Lohnschutzmassnahmen gefunden werden könnten, die in der Schweiz sowohl von Arbeitgebern als auch von den Gewerkschaften akzeptiert und von Brüssel toleriert würden.

Noch hofft man auf Nachbesserungen

So oder so handelt es sich um einen Plan B. Noch hoffen viele, mit der EU Nachverhandlungen führen zu können – auch die CVP. Die Fraktion beschloss gestern an einer Klausur, dass die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie ausgeschlossen werden müsse. Zudem brauche es Nachbesserungen beim Lohnschutz sowie mehr Mitsprachemöglichkeiten von Parlament und Volk bei der Übernahme von EU-Recht und in Streitfällen.