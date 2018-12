Pädophiler Straftäter wohnte in der Nähe eines Kinderheims

William W., der sich an sechs Kindern in den Kantonen Aargau und Solothurn sexuell verging, wohnte nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in unmittelbarer Nähe eines Kinderheims. Seine Unterkunft, das Wohnheim Bethlehem in Wangen bei Olten, liegt nur rund 750 Meter vom Chinderhuus Elisabeth entfernt – einem Durchgangsheim für Kinder in Krisensituationen. Dabei warnte ein Abschlussgutachten des Forensisch-Psychiatrischen Diensts der Universität Bern vor einer erhöhten Rückfallgefahr und «besonderen Risikosituationen, wenn William W. wieder unbeaufsichtigt Kontakt zu Kindern haben könnte». Die zuständigen Behörden des Kantons Solothurn hatten Kenntnis von William W.s Aufenthaltsort.