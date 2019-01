Die Schweiz ist der fünftgrösste Kaffeeexporteur der Welt, dank Nespresso. Deren Kapseln werden ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. Nestlé gibt keine Zahlen bekannt, doch die Exporte lassen sich an der Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung ablesen. Nach Grossbritannien etwa exportierte die Schweiz im November 411 Tonnen Kaffee im Wert von 12,6 Millionen Franken – ein Mengenanstieg um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr und so viel wie noch nie.