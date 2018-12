Dieser Mann weiss punktgenau, wie es in der Schweiz um die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs steht: Andreas Gutweniger, 45, aus Bremgarten bei Bern. Täglich berechnet er, welche Züge, Trams, Postautos oder Busse verspätet ankommen und publiziert die Resultate auf seiner Website Puenktlichkeit.ch. Während er im Herbst angesichts akuter Verspätungen in den Medien noch von «Tauchern» sprach, lautet sein Fazit jetzt am Jahresende: «Im letzten Quartal war die Pünktlichkeit im Fernverkehr spürbar schlechter als üblich.»