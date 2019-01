So unterschiedlich die Präriewühlmaus, der Bergpieper, der Pfeilgiftfrosch (Ranitomeya imitator) und der Buntbarsch (Xenotilapia spiloptera) daherkommen, so ähneln sie sich in einem Verhalten: Sie sind monogam. Nun haben US-Forscher den Männchen quasi ins ­Gehirn geschaut und Erstaunliches entdeckt. Das Team hat anhand zweier Hirnregionen dieser Wirbeltiere versucht, das Geheimnis der Monogamie zu lüften.