Masern-Atlas der Schweiz: Wo die meisten erkranken

Ausrotten ist das Ziel: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will die Schweiz komplett von Masern befreien. Doch derzeit passiert das Gegenteil, die Masern breiten sich aus – und wie: In diesem Jahr gab es nicht weniger als 160 Fälle in der Schweiz. Das sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt mehr als in den gesamten letzten zwei Jahren zusammen.