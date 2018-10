Lehrer trotz Übergriffen nicht auf dem Radar

Meiste Entzüge auf Primarstufe

Durch die Offenlegung der schwarzen Liste sind zum ersten Mal auch Aussagen über die Schulstufe möglich, auf der die fehlbaren Lehrkräfte unterrichtet haben. In 43 von insgesamt 95 Fällen wurde einem Primarlehrer die Befugnis entzogen – auf der Sekundarstufe gab es 24 Entscheide. Die restlichen Entzüge lassen sich nicht eindeutig einer Stufe zuordnen. So finden sich Einträge wie «Lehrpatent» oder «Zulassung zum Schuldienst».



Drei Einträge am gleichen Tag wegen Polizeiaktion



Fast immer (in 91 Fällen) sprachen Behörden die Entzüge ohne Ablauffrist aus; sie gelten ein Leben lang. Es sei denn, ein Betroffener kann aufzeigen, dass er etwa nach erfolgreicher Therapie wieder für den Beruf geeignet ist.



Gross sind die jährlichen Schwan­kungen. 2016 verfügten die Kantone 11 Entzüge, was einem Höchstwert entspricht. Im laufenden Jahr gab es hingegen noch keinen einzigen neuen Eintrag. Schon öfters gingen in der Vergangenheit auch an einem Tag mehrere Lehrer ins Netz, was mit Razzien der Polizei zu erklären ist. So setzte das St. Galler Erziehungsdepartement am 17. Februar 2005 gleich 3 Personen auf die schwarze Liste, zwei Primar- und einen Sekundarlehrer. Kurz zuvor hatte die Polizei bei den Operationen Genesis und Falcon über 1000 Personen wegen Besitzes von Kinderpornografie überprüft.



Ihre Namen sind auf der jetzt anonymisiert zugänglich gemachten Liste nicht einsehbar, Alter und Geschlecht der Betroffenen ebenso wenig. In aller Regel betreffen die Entzüge aber Männer, wie einzelne Kantone auf Anfrage angeben. In Zürich ist das aktuell bei allen 32 Eingetragenen der Fall. Auch in Luzern sind alle 11 gemeldeten Lehrpersonen auf der Liste männlich, in St. Gallen 2 von 15 weiblich.



Roland Gamp