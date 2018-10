Lebensmittel-Ampel kommt in die Schweiz

Danone will in der Schweiz produzieren

Danone hatte mit seinen Milchprodukten gegenüber der lokalen Konkurrenz zuletzt einen schweren Stand. «Wir haben in der Schweiz in den letzten Jahren Umsatz verloren. Das muss sich ändern», sagt Karim Chaouch, der seit Juli letzten Jahres Schweiz-Chef des in ­Paris ansässigen Multis ist.



Ab kommendem Jahr wolle Danone gegenüber anderen Anbietern zulegen. Bislang produzierte der französische Multi seine Joghurts und Quarks im Ausland. Doch Danone will auch auf die Schweiz setzen. «Wir planen, in den kommenden Jahren neue Produkte in der Schweiz herzustellen», sagt Chaouch. Eine Schweizer Flagge auf der Verpackung komme hierzulande gut an.



Der Konzern setzt weltweit auf das Thema Gesundheit. Mit der Einführung der Lebensmittel-Ampel (Bild) verspricht sich Danone auch einen Wettbewerbsvorteil. «Wir glauben, dass wir mit gesünderen Produkten und einer leicht verständlichen Kennzeichnung auch Marktanteile gewinnen können», sagt Chaouch.