Ju-52-Absturz: Wrack hat oberste Priorität

Die Experten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) konzentrieren sich bei der Aufklärung des Absturzes der Ju-52 am Piz Segnas in den kommenden Wochen auf zwei Aspekte: auf die detaillierte Analyse des Wracks und auf den Flugbetrieb der Ju-Air in den vergangenen Monaten. Wie Untersuchungsleiter Daniel Knecht erklärt, ist diese Priorisierung eine Frage der Sicherheit. «Ziel unserer Arbeit ist es, zu verhindern, dass sich ein Zwischenfall wiederholt.» Besonders weil die beiden verbleibenden Ju-52 seit Freitag wieder mit Passagieren unterwegs sind.

«Arbeiten, die viel Zeit brauchen und ausschliesslich für die Aufklärung des Absturzes von Bedeutung sind – etwa das Rekon­struieren der meteorologischen Situation oder der konkreten Flug­route – laufen parallel, aber mit zweiter Priorität», sagt Knecht. Diese beeinflussten die künftigen Flüge nicht. Im Gegensatz zur Frage, wie eine Fluggesellschaft ihren Betrieb ausgestaltet hat. «Das wirkt sich ganz grundsätzlich auch auf das Verhalten ihrer Piloten aus.»

Knecht veranschaulicht das Vorgehen der Sust am Beispiel des Crashs des Crossair-Jumbolinos bei Bassersdorf im November 2001. Im Anflug auf Kloten stürzte die Maschine ab. Von den 33 Insassen verloren 24 ihr Leben. Die Untersuchung zeigte damals etwa, dass die mangelhafte Kontrolle der Leistungen der Piloten zu einem Sicherheitsdefizit geführt hatte: Der Captain hatte mehrfach Umschulungskurse auf ein anderes Flugzeug wegen ungenügender Leistungen abgebrochen. Zudem lagen Hinweise vor, dass die Handlungen der Besatzung vor dem Unfall von «übertriebenem Selbstvertrauen und Selbstzufriedenheit» geprägt waren. So setzte sie den Anflug auf die Klotener Pisten bewusst unter der vorgegebenen Mindestflughöhe fort.

Die Sust kam zum Schluss, dass bei der Crossair möglicherweise weitere Piloten beschäftigt waren, die in ihrer fliegerischen Laufbahn «mangelnde Fähigkeiten» aufwiesen. Das machte eine Überprüfung der Leistungen, Kenntnisse und Arbeitsweisen der Besatzungen der Airline notwendig.

Zwischenbericht, falls die Sicherheit gefährdet ist

Aber auch die Technik kann die Sicherheit des weiteren Flugbetriebs der Ju-Air beeinflussen. Deshalb rückt das Sust-Team um Daniel Knecht auch diesen Aspekt in den Vordergrund. «Wir konzentrieren uns nun darauf, das Wrack reden zu lassen. Falls es uns technische Probleme zeigt, wollen wir diese so rasch als möglich finden.»

Sollten sich aus diesen prioritären Abklärungen Sicherheitsdefizite ergeben, will die Sust umgehend handeln. «In diesem Fall werden wir einen Zwischenbericht mit entsprechenden Empfehlungen oder Hinweisen erstellen, um ähnliche Unfälle zu verhüten.»

(SonntagsZeitung)