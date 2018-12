«Ich spiele Gitarre wie ein Klempner»

An einem zugigen Vormittag in der englischen Hauptstadt: Vor der Tür seines Studios stehen Sportwagen, drinnen empfängt Mark Knopfler, 69, tiefenentspannt an einem Schreibtisch sitzend. Maulfaul sei der Musiker, war zu lesen. Ist er gar nicht. Er ist nur sehr, sehr ruhig – ausser bei den ewigen Fragen nach den Dire Straits. Da muss er dann doch lachen.