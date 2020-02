«Ich habe Catherine Deneuve einfach geduzt»

Der frischgebackene Oscar-König Bong Joon-ho aus Südkorea wird sich vor lauter Angeboten für Filme ausserhalb seiner Heimat kaum mehr wehren können. Sein Vorgänger als Gewinner der Goldenen Palme von Cannes, der Japaner Hirokazu Kore-eda («Shoplifters»), hat schon so ein Projekt realisiert – in Frankreich. Die Initiative kam von Juliette Binoche: In «La vérité» spielt sie die Tochter von Catherine Deneuve.