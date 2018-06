«Ich bin die verrückte Amerikanerin, die mit allen spricht»

Frau Leon, Ihre Bücher spielen in Venedig, Sie erzählen ausser von den Verbrechen auch von der Schönheit der Stadt. Warum leben Sie denn nicht mehr in Venedig, sondern hauptsächlich in der Schweiz?

Die Touristen erinnern mich an eine Herde Gnus, und ehrlich gesagt, wenn ich die in Tierfilmen sehe, wie sie alle zusammen einen Fluss überqueren, sympathisiere ich immer ein kleines bisschen mit den lauernden Krokodilen. Ich empfinde wie die Venezianer, Touristen stehen mir vor allem im Weg, etwa wenn ich im Sommer nur Brot kaufen gehen möchte und nicht mehr durch die Gassen komme. Dann bin ich versucht, schreckliche Dinge über Touristen zu sagen. Aber wenn ich sie in Schwierigkeiten sehe, kann ich nicht anders, als zu fragen: Darf ich Ihnen helfen? Sie haben ja immer diese gigantischen Gnu-Koffer und kommen damit nicht über die Brücken und Treppen. Die Touristen bringen mich in Konflikte. Sie sind nicht verantwortlich dafür, wieweit die Verwaltung der Stadt ihnen erlaubt, sich auszubreiten.

Ihre Romane beschreiben den Charme der Stadt so genau, da sind Sie es doch, die Deutsche, Engländer und Amerikaner ermutigt herzureisen.

Nun, Sie wissen ja, wie meine Figuren über Touristen sprechen . . . Aber ja, okay, ich ermutige viele Leute herzukommen, aber ich ermutige sie auch, Dinge anzuschauen, die sie sonst verpassen würden: ein abgelegener Palast, jene Bar ganz hinten im Stadtteil Castello.

Sie kennen Venedig seit den Sechzigerjahren. Was hat sich denn verändert?

Als ich herkam, war alles, was ich sah, schön: die Gebäude, die geschmackvoll angezogenen Italiener in den Gassen, all die kleinen Läden. Und gehen Sie jetzt mal vom Markusplatz zur Rialtobrücke – da bekommen Sie nichts Schönes zu sehen. Es gibt nur noch entweder Ramsch oder teure Marken im Angebot. Neulich sah ich zwei Asiatinnen vor einem Schaufenster, die eine trug eine kleine Handtasche, die auch im Fenster auslag. 4433 Euro kostete die. Ich werde in dieser Stadt zum Savonarola, dem Bussprediger aus der Renaissance, ich wünsche mir bald ein Fegefeuer der Eitelkeiten.

«Die Touristen erinnern mich an Gnus. Doch ich sympathisiere mit den Krokodilen.»

Kürzlich ist das historische deutsche Handelszentrum, der Fondaco dei Tedeschi am Rialto, in ein Luxuskaufhaus umgebaut worden. Viele Venezianer haben dagegen protestiert. Nun war Venedig immer eine Handelsstadt – passt die Entwicklung in die Geschichte?

Ja, Venedig war immer eine Händlerstadt. Aber früher trug der Handel zum Stolz und zum Reichtum der Einwohner bei. Heute machen andere hier Geschäfte. Und: Die Stadt ist ja heute nicht grösser als in der Renaissance. Die Sachen aber, die jetzt hier zu haben sind, sind viel, viel mehr. Auf Schritt und Tritt erhalten Sie Karnevalsmasken, Glas aus China, aber wo bitte können Sie sich Ihre Schuhabsätze reparieren lassen oder bekommen eine richtig gute Focaccia zu essen? Es gibt nicht nur eine Invasion der Touristen, sondern auch der unnützen Dinge.

Wird das ganze Zeug denn wirklich verkauft?

Ich höre zwei Erklärungen. Die eine ist: Ja, es gibt einen Markt für gläserne Eisbären und Plastikblumen. Die andere Erklärung ist, dass manche dieser Geschäfte der Geldwäsche dienen. Was von beiden stimmt, kann ich nicht beurteilen.

Und doch kommen die Menschen nicht wegen der Glaslöwen aus China nach Venedig, sondern wegen der Kunst und Kultur.

Ja, aber eine Stadt, die zum Museum wird, ist tot. Vor einiger Zeit bekam ich eine Einladung, auf einem Seminar in Venedig zu sprechen. Ich fragte den Veranstalter: Warum reden Sie nicht mit dem Müllmann, der verarmten Witwe oder dem Mann, der seinen Buchladen aufgeben musste, weil die Monatsmiete von 1200 auf 7000 Euro gestiegen ist? Er sagte: Das ist sehr interessant, was Sie sagen, aber ich sah an seinen Augen, dass ihn in Wahrheit das heutige Venedig kein bisschen interessiert. Für ihn ist Venedig keine reale Stadt.

Und Sie reden mit all diesen Leuten – für Ihre Bücher?

Ich bin die verrückte alte Amerikanerin mit dem weissen Haar, die mit allen spricht. Viele Leute kenne ich gar nicht, aber ich sehe sie seit vierzig Jahren in der Stadt, und sie erzählen mir ihre Geschichten. Einer meiner Informanten ist ein Fischer meines Alters oder etwas älter. Er sagt, es sei gefährlich geworden, am Lido mit einem kleinen Boot hinauszufahren, denn die Gezeiten haben sich komplett geändert wegen der Baumassnahmen in der Lagune.

Sie haben sich immer wieder mit den ökologischen Gefahren für die Lagune ­beschäftigt. Wie denken Sie über «Mose», das grosse Staudammprojekt, das Venedig vor Hochwasser und Klimawandel schützen soll?

Es wird die Lagune noch weiter gefährden, das sagen mir auch die Arbeiter dort. Nach allem, was ich höre, geht es um Geschäfte und um Zuschüsse. Ich komme aus Amerika, mir sitzt der Kapitalismus in den Knochen. Aber wie man eine solche Umweltzerstörung in Kauf nehmen kann, ist mir rätselhaft. Vielleicht geschieht es aus Dummheit, aber das ist keine Entschuldigung.

Das steigende Hochwasser bringen viele Venezianer mit den Kreuzfahrtschiffen in Verbindung, die bis zum Dogenpalast vorfahren dürfen.

Ja, und was ist die Lösung? Sie wollen nun einen anderen Kanal für die Schiffe vertiefen. Sie müssen baggern, immer weiter baggern, jemand wird den Vertrag bekommen, und dann muss noch mehr gebaggert werden, um den Kanal offen zu halten. Iiik, iik, was wird passieren? Dort unten liegen die Gifte, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren in die Lagune geleitet wurden und die im Moment noch der Schlamm bedeckt und unschädlich hält. Ich befürchte einen ökologischen Mord, der an der Stadt verübt wird.

Sollten grosse Schiffe in der ­Lagune verboten werden?

Absolut. Wer auch immer davon profitiert, die Stadt jedenfalls nicht. Überhaupt: Die Bürger der Stadt brauchen mehr Autonomie, sie sollten ihren eigenen Bürgermeister wählen können, anstatt ihn mit dem Umland zu teilen. Dann wären sie für das Unheil wenigstens selbst verantwortlich.

Wofür bewundern Sie die Venezianer?

Sie glauben an «bella figura», möchten der Welt ein schönes Gesicht zeigen. Und sie fühlen sich nicht schuldig, wenn sie das Leben geniessen, anders als viele Amerikaner und Nordeuropäer. Die Italiener haben mit Gott den besseren Deal gemacht als wir. Neulich traf ich eine Frau auf der Strasse, die sich empörte, dass gegenüber von ihrem Haus in einem Altenheim die Pfleger auf der Terrasse «beschämende Dinge» täten. «Sie meinen, das Liebesspiel auf dem Balkon verletze die Moral?», fragte ich. «Oh nein», antwortete sie: «Aber diese Faulpelze machen es während der Arbeitszeit!»

Es gibt in Venedig etliche Parallelgesellschaften. Obwohl diese kaum etwas miteinander zu tun haben, scheinen sie friedlich nebeneinander zu leben. Die Stadt ist nicht so gefährlich wie in Ihren Krimis.

Ja, es gibt kaum Morde, und wenn, dann sind sie meistens Beziehungstaten und innerhalb eines Tages aufgeklärt. An den letzten Mord kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die Stadt ist international und friedlich. Denn die Leute kommen zum Arbeiten und Geschäftemachen her, das gibt ihnen Geld und einen Sinn im Leben.

«Zurück in der Stadt bleiben nur die Alten. So stirbt Venedig langsam aus.»

Viele Zugereiste kaufen in Venedig Häuser, Wohnungen und Geschäfte. Und auch einige Venezianer verdienen an dem Wandel, etwa an Airbnb- Wohnungen. Wie liesse sich diese Entwicklung aufhalten?

Dafür ist es schon reichlich spät. Der Wohnungsmarkt und das Airbnb-Geschäft liessen sich kontrollieren, es sind vor allem die Miet- und Kaufpreise, die Venezianer aus ihrer Stadt vertreiben. Vielleicht bin ich sentimental, aber aus der Schönheit vertrieben zu werden, erscheint mir schlimmer als aus einem hässlichen Ort. Ich stelle es mir schrecklich vor, hier aufzuwachsen und dann in einem gesichtslosen Vorort auf dem Festland leben zu müssen. Zurück in der Stadt bleiben nur die Alten. So stirbt Venedig langsam aus.

Ist die Idee einer sterbenden Stadt Teil ihrer Attraktion?

Nein. Die meisten Touristen haben davon gar keine Vorstellung. Die Stadt ist für sie ein Kunstgebilde, nichts Wirkliches.

Ihr Commissario Brunetti scheint nicht allzu sehr am Niedergang zu leiden. Er geniesst seine Spaziergänge und findet immer etwas Gutes zu essen. In Ihrem neuen Buch geht der Kommissar normalen Mittelklasseproblemen nach, der Sorge etwa, dass Schüler Drogen nehmen könnten.

Ja, aber: Die Venezianer leiden alle. Wenn Ihnen jemand sagt, Sie haben Krebs, aber noch etliche Jahre zu leben, dann führen Sie Ihren Alltag weiter. Aber Sie sind alarmiert. Das Leben ist nicht mehr dasselbe wie vorher.

Warum veröffentlichen Sie Ihre Krimis nicht auf Italienisch?

Weil ich keine Lust auf Ruhm habe. Okay, das wirkt absurd, wenn man gerade einer grossen Zeitung ein Interview gibt. Es ist aber so. Ich möchte hier in Venedig nicht anders als andere Leute behandelt werden. Ich könnte schreien, wenn jemand sagt, es sei eine Ehre, mich kennen zu lernen. Es sollte ein Vergnügen sein.

Das nimmt Ihnen aber die Möglichkeit, sich in Italien einzumischen und vor Ort Missstände hinzuweisen.

Die Italiener sind doch viel kritischer als ich mit ihrer Stadt, ihrem Land. Viele Leute hier teilen meinen Fatalismus. Und doch wäre ich gerne Optimistin: Venedig hat es verdient zu überleben.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)