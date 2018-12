Wissen Sie, warum Sie auf die Bühne gehen?

Ich glaube, es braucht einen ­Dämon, dass man öffentlich auftritt. Etwas Negatives, damit man das Bedürfnis hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Stand-up-Comedy ist wie Schauspielerei eine Sportart, in der man wissen muss, was eine Emotion ist und wie man sie herstellt. Dafür muss man sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen und auch Lust haben herauszufinden, wer man ist und was einen so wütend macht.