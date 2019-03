Grosskonzerne ritzen Rechte ihrer Aktionäre

Diese Woche enthüllten die Fernsehsendung «Rundschau» und die Redaktion Tamedia, dass Novartis, Nestlé und Credit Suisse lasch mit dem Recht der Aktionäre umgehen, ihre Stimmabgabe an der Generalversammlung an einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren. Brisant ist nicht nur, dass die schriftlichen Voten in Räumen der Konzerne ausgezählt werden. Zumindest bei Novartis informiert der Stimmrechtsvertreter darüber hinaus den Verwaltungsrat vorab über die Abstimmungstendenzen, wie er zugab.