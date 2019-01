Der Philosoph Wilhelm Schmid, 65, befasst sich mit Lebenskunst. Also mit der Frage, wie Menschen das Leben gelingt. Seine Bücher über das Glück und die Gelassenheit sind Bestseller. Zehn Jahre lang arbeitete er nebenberuflich als «philosophischer Seelsorger» in einem Schweizer Spital. Schmid empfängt in seiner Studierstube im Berliner Bezirk Charlottenburg: Bücherwände, ein Stehpult und ein Teleskop, um in die Sterne zu gucken. Er trägt ein weisses Hemd mit Mao-Kragen: sein Markenzeichen.