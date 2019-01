Wer regelmässig soziale Medien nutzt, auf Facebook oder Twitter Kommentare liest, ­verliert gelegentlich den Glauben an das Gute im Menschen. Zwar verhält sich die grosse Mehrheit anständig, artikuliert sachlich oder ist im besten Fall gar lustig – nicht wenige Zeitgenossen verlieren online aber gerne die Nerven, sie ­poltern und pöbeln, beschimpfen und beleidigen, einzelne drohen sogar unmissverständlich mit Gewalt. So sehr soziale Medien die Menschen online miteinander verbindet, so asozial ist in den Debatten oft der Umgangston untereinander.