Feuerwehr braucht in Städten zu lange

Ein Brandstifter versetzt die Anwohner der Roswiesenstrasse in Angst. Letzte Woche schlägt er erneut zu, legt Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Um 23.30 Uhr geht der Alarm bei der Zentrale ein, sofort rücken die Einsatzkräfte nach Zürich-Schwamendingen aus. Als sie vor Ort eintreffen, steht der Dachstock schon in Vollbrand. Nur knapp können die Feuerwehrmänner zwei Personen über den Balkon vor den Flammen retten.

9 Minuten und 14 Sekunden dauerte die Fahrt zum Brand. Es war ein Einsatz an der Grenze des Zulässigen. Schweizweit gelten Richtzeiten für die Einsatzkräfte. Zehn Minuten nach Alarmierung müssen die Einsatzkräfte im dicht besiedelten Raum vor Ort sein.

Die Regierungskonferenz der Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) beschloss die Frist vor bald zehn Jahren. Recherchen dieser Zeitung zeigen nun, dass sie oft nicht eingehalten werden können. In sechs Städten wählte der Zufallsgenerator je 150 Liegenschaften. Für jede wurde die Fahrtzeit zur nächstgelegenen Wache berechnet. Zwar mit der normalen Tempolimite, aber auch ohne jeglichen Verkehr auf der Strasse.

Knapp ist die Zeit in Zürich. Laut FKS müssten die zehn Minuten mindestens in 80 Prozent aller Einsätze eingehalten werden. 48 Prozent der Häuser sind gemäss Analyse aber nicht in dieser Frist erreichbar. Für 11 Prozent dauert die Fahrt länger als 15 Minuten. Im Quartier Witikon findet sich eine Liegenschaft, zu der es von der nächsten Wache aus über 20 Minuten dauert.

«Bürger gleich gut zu schützen, ist momentan nicht möglich»

«Wir haben ein Problem, das lässt sich nicht wegdiskutieren», sagt Peter Wullschleger, Kommandant Feuerwehr und Zivilschutz bei Schutz & Rettung Zürich. «Unser Ziel ist es, jeden Bürger gleich gut zu schützen. Aber das ist momentan nicht möglich.»

Im Stadtkern naht die Rettung schnell. Als im August ein Grossbrand am Zürcher HB tobte, war die Feuerwehr schon nach fünf Minuten auf dem Platz. Solche Zeiten sind in der Peripherie unmöglich. «Die Stadt wächst rasant, alles wird dichter verbaut», sagt Wullschleger. «So kommen wir künftig kaum rechtzeitig durch den Verkehr in die Aussenquartiere.»

Grossbrand am HB: Drohnenaufnahmen des Brandes und Augenzeugenvideos der Explosionen zeigen das Ausmass. (Tamedia)

Im Norden, Osten und Westen sollen neue Wachen entstehen. Es wird aber noch Jahre dauern, bis die Bevölkerung abstimmen kann. «Bis dann stellen wir uns oft die gleiche Frage: Was wäre, wenn?», sagt der Kommandant. «Gerade bei einem Todesfall machen wir uns Gedanken, ob einige Minuten den Unterschied gemacht hätten.»

Auch andere Städte kämpfen gegen die Zeit. Die Fahrt in den Norden von Lausanne dauert meist über 15 Minuten. In Basel und Luzern erreicht man rund 85 Prozent der Liegenschaften in zehn Minuten.

Und in Bern wird es im Osten knapp. Von der zentralen Wache aus wären gemäss Analyse der SonntagsZeitung 56 Prozent der Adressen in zehn Minuten erreichbar. «Unser eigenes Berechnungsmodell ­beruht auf GPS-Echtzeitdaten von rund 3000 Alarmfahrten der vergangenen vier Jahre», sagt Alain Sahli, Offizier der Berufsfeuerwehr Bern. «Daraus ist klar ersichtlich, dass wir ab dem Feuerwehrstützpunkt in zehn Minuten praktisch 100 Prozent des Stadtgebiets erreichen.» Denn man berechne laufend, welchen Einfluss Baustellen, Temporeduktionen oder ein Grossanlass auf die Alarmfahrten haben. Und disponiere dann entsprechend. «Zudem optimieren wir die Ampelsteuerungen so, dass möglichst eine Grünphase erreicht wird, wenn sich die Fahrzeuge auf Höhe der entsprechenden Ampel befinden», sagt Sahli.

Angehörige gehen wegen Verspätung vor Gericht

In dünn besiedelten Gebieten hat die Feuerwehr 15 Minuten Zeit. Doch auf dem Land, wo es keine Berufsfeuerwehr gibt, sind die Interventionszeiten teils noch länger. «Viele Angehörige von Milizfeuerwehren arbeiten heutzutage nicht mehr am gleichen Ort, an dem sie wohnen und in der Feuerwehr aktiv sind», sagt Stefan Häusler, Generalsekretär der FKS. «So ist es vielen von ihnen unmöglich, innert 15 Minuten die Wache zu erreichen, auszurücken und am Einsatzort zu stehen.» Verstärkt wird das Problem durch den schweizweiten Rückgang an Feuerwehrleuten: 115'000 gab es vor zehn Jahren, nun sind es noch 85'000.

In Zürich prüft die kantonale Gebäudeversicherung laufend, ob die Richtzeiten eingehalten werden. Das sei aktuell der Fall. «Dennoch planen wir die Optimierung des Einsatzsystems», sagt Kurt Steiner, Leiter Feuerwehr. «Es soll laufend die Standorte von Feuerwehrautos erfassen. Und jenes alarmieren, das am schnellsten zum Ereignisort gelangen kann – unabhängig davon, zu welcher Gemeinde es gehört.» Bei Rettungswagen laufe dieses System schon einige Monate, sagt Steiner. «Dank dem Zeitgewinn wurden schon Menschenleben gerettet.»

Zu spät kam die Hilfe für Amanda R. (Name der Redaktion bekannt) Die 22-Jährige verstarb im April 2017 bei einem Wohnungsbrand in Payerne VD. «Ich bin überzeugt, dass sie ihr Leben durch die Nachlässigkeit von Feuerwehr und Polizei verlor», klagte ihre Mutter später an. «Sie brauchten mehr als 40 Minuten, um zu kommen.» Die Verwandten reichten Klage ein, das Urteil steht noch aus.

Tatsächlich können Bürger die Feuerwehr zur Verantwortung ziehen. «Die minimalen Leistungsvorgaben der FKS sind für alle Korps verbindlich», sagt Steiner. «Deshalb kann man gegen eine Gemeinde klagen, wenn die Feuerwehr zu spät eintraf und dadurch ein grösserer Schaden entstanden ist.» In Zürich sei ihm kein solcher Fall bekannt. «Aber es gibt Leute, die sich zumindest beschweren, es habe zu lange gedauert.»

Man habe diese Fälle abgeklärt. «Es stellte sich heraus, dass niemand die Feuerwehr informiert hatte», sagt Steiner. Da liege das Problem. «Die Feuerwehr kann sich noch so beeilen. Wenn sie zu spät oder gar nicht alarmiert wird, macht das den Schaden viel grösser.» (SonntagsZeitung)