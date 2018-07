Ein Rücktritt für 200'000 Franken?

Tempo, Tränen und Tumulte: Auch eine Woche nachdem Stephan Märki per sofort als Intendant des Berner Stadttheaters zurückgetreten ist, gibt es noch immer viele offene Fragen, aber auch neue Informationen. Klar ist, dass es Recherchen dieser Zeitung waren, die letztlich dazu geführt hatten, dass Märki sein Amt per sofort abgab. Und dies nach Jahren, in denen wiederholt von heftigen Konflikten am Berner Theater die Rede war.

Aufgrund der Publikation der SonntagsZeitung-Recherchen gibt es starke Hinweise, dass Stephan Märki mutmasslich gegen die Geschäftsordnung von Konzert Theater Bern (KTB) verstiess, weil er die Beziehung mit Sophie-Thérèse Krempl, Leiterin Kooperationen und Sonderprojekte, über Monate hinweg verheimlicht hatte. Denn beide – Krempl wie Märki – gehörten am Theater der Geschäftsleitung an, in der mögliche Interessenkonflikte offengelegt werden müssen. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass Märki die Beschäftigung einer früheren Liebschaft zur Bedingung für jemand anderes machte, als diese Person einen Vertrag am KTB unterschrieb.

Erklärung nicht zu Ende gelesen

Wenn nun so viele Vorwürfe im Raum stehen, wie kann es dann sein, dass Stephan Märki bis Ende April seinen Intendantenlohn erhält und noch im Mai 2019 an seinem früheren Haus eine Operninszenierung herausbringen darf? Und was bedeutet dies finanziell für das Theater und uns Steuerzahler, wenn Märki im April 2019 mit 64 Jahren das pensionsfähige Alter erreicht?

Gut unterrichtete Quellen sagen, dass Stephan Märki zum Rücktritt gedrängt werden musste, dass deshalb die Zeit knapp war – und die Freistellungsvereinbarung erst am Freitag um 13.30 Uhr unterschrieben wurde, also eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz, auf der Märki seinen Rücktritt bekannt gab. Wobei Märki seine vorbereitete Erklärung nicht selbst zu Ende lesen konnte, da ihm die Tränen bereits in den Augen standen. Für ihn übernahm Nadine Borter, die seit 1. Juli als Stiftungsratspräsidentin amtiert.

220'000 Franken als Abfindung wären möglich

Eine fristlose Kündigung sei erwogen, aber angesichts eines möglichen Rechtsstreits verworfen worden, sagt die Quelle weiter: Zu gross sei das Risiko, dass Märki klagen könnte, denn der Intendant hatte noch einen Vertrag, der drei Jahre gültig war. Letztlich wurde also eine Abwägung der Risiken und Kosten vorgenommen. Diese sind wohl auch jetzt nicht gering.

Gemäss gut informierten Kreisen erhielt Stephan Märki als Intendant jährlich 240'000 Franken, zudem konnte er bei erfolgreichem Theaterbetrieb jedes Jahr einen maximalen Bonus von 36'000 Franken erhalten, wobei er diesen während seiner sechsjährigen Zeit am KTB auch immer ausbezahlt bekommen haben soll. Weitere 20'000 Franken waren für Inszenierungen am eigenen Haus vorgesehen, eine Möglichkeit, von der Märki während seiner Zeit als KTB-Intendant insgesamt zweimal Gebrauch machte.

Sollte Märki also tatsächlich bis April weiterbezahlt werden und im Mai 2019 noch seine «Tristan und Isolde»-Inszenierung am Berner Stadttheater herausbringen, könnte er gesamthaft 220'000 Franken erhalten. Könnte: Offenbar ist die Operninszenierung von der Freistellungsvereinbarung ausgenommen – aber könnte Märki dennoch streitig gemacht werden. Auf entsprechende Nachfragen zur Freistellungsvereinbarung verweist Stephan Märki auf die Geheimhaltungspflicht, zu der sich alle verpflichtet haben. «Ab jetzt bin ich privat», erklärte Märki, als er am Freitag vor einer Woche nach seiner Rücktrittserklärung den Saal der Pressekonferenz verliess – und damit den Eindruck erweckte, er könne sich aus der Verantwortung ziehen. Das soll aber nicht der Fall sein: Bis zur Fortzahlung seines Lohns existieren die «arbeitsvertraglichen Verpflichtungen» des einstigen Intendanten weiter. Das heisst, «er ist nach wie vor zu wahrheitsgemässen Auskünften» gegenüber dem Stiftungsrat verpflichtet, sagt Rechtsanwalt Marcel Brülhart, der bis 1. Juli 2018 als Stiftungsratspräsident amtierte und bis auf weiteres dem Rat als Mitglied angehört.

Autonomiebeschränkung der Spartenleiter

Fragen, die man Märki stellen könnte, gibt es viele: Hat er gegenüber potenziellen Schauspieldirektoren seine frühere Lebensgefährtin Claudia Meyer als Regisseurin zur Bedingung gemacht, und hat einer von ihnen darauf den Job abgelehnt, weil er diese Bedingung nicht akzeptieren wollte? Stand seiner früheren Lebensgefährtin mehr Geld für Bühnenbilder zur Verfügung als anderen Regisseuren, die am KTB arbeiteten?

Fragen muss man aber auch dem Stiftungsrat des Theaters stellen: Im Hinblick auf seine dritte Spielzeit in Bern wurde Stephan Märki vom Direktor zum Intendanten ernannt. Verantwortlich für diese Ernennung war der Stiftungsrat, dem damals der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel als Präsident vorstand. Gut unterrichtete Quellen sagen, dass damit ganz klar ein Machtausbau von Märki und eine Beschränkung der Autonomie der einzelnen Spartenleiter verbunden war.

War die «unmissverständliche» Klarheit ein Machtausbau?

Marcel Brülhart tritt dem entgegen: Den Intendantentitel hätten sie Märki verliehen, weil gegen aussen oft nicht klar gewesen sei, wer die Gesamtverantwortung für das Haus trage. Und dass gegen innen «unmissverständlich klar» sei, dass Märki «auch die künstlerische Endverantwortung für das Haus trägt.» Wahrscheinlich war es gerade dieser Anspruch auf «Unmissverständlichkeit», der bei einzelnen Spartenleitern Bedenken weckte, dass mit der Ernennung zum Intendanten ein Machtausbau vollzogen und die Autonomie der Sparten beschnitten wird. Der Stiftungsrat war über diese Bedenken informiert. Sie brachten ihn aber nicht von seiner Entscheidung ab. Für Märki war die Ernennung zum Intendanten mit einer Vertragsveränderung verbunden, mit der auch das Inszenierungsverbot am eigenen Haus aufgehoben wurde. Ab diesem Zeitpunkt war er nicht mehr nur Direktor, sondern auch Künstler am eigenen Haus.

An der Pressekonferenz versicherte Marcel Brülhart, dass er sich an einer lückenlosen Aufklärung der Vorgänge am KTB beteiligen werde. Das ist zu begrüssen. Aber werden auch die anderen Stiftungsräte mitziehen, die ebenfalls in die Verantwortung genommen und mitarbeiten müssten? Benedikt Weibel, der von 2012 bis 2016 Stiftungsratspräsident war und – gemäss Brülhart – in dieser Funktion jährlich 40'000 Franken erhielt, war für diese Zeitung nicht zu erreichen. Der Unternehmer Peter Stämpfli, der von 2011 bis 2017 als Vertreter der Stadt Bern im Stiftungsrat war, stellte die Recherchen der SonntagsZeitung auf Twitter grundsätzlich infrage. Nach einem Telefongespräch und einem Mailwechsel war Stämpfli für die SonntagsZeitung nicht mehr verfügbar, als er seine Aussagen für den Druck freigeben sollte. Auch andere Stiftungsräte wollten sich nicht öffentlich äussern, waren schon während unseren Recherchen nicht zu sprechen, als man sie kontaktierte.

In die Pflicht zu nehmen ist nicht zuletzt auch die Berner Regierung. Aber danach befragt, ob die Stadt Bern als einer der wichtigsten Subventionsgeber des Theaters untersuchen wird, ob der Stiftungsrat in allen Konflikten am KTB immer korrekt gehandelt hat, teilt der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried mit, es bestehe «kein Anlass mehr, das Verhalten des Stiftungsrates in der Vergangenheit noch zu untersuchen. Wir haben jetzt einen neuen Stiftungsrat.» Sieht so eine lückenlose Aufklärung von Vorgängen aus, die erst unter Druck ans Licht kamen – und wohl noch kommen werden?

(SonntagsZeitung)