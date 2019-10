Eier einfrieren mit Philipp Hildebrand

Ex-Nationalbankchef Philipp ­Hildebrand äussert sich gerne zur globalen Wirtschaft: Handelskrieg, Geldpolitik, Zinsen. Derzeit würde man seine Meinung aber gerne zu was anderem abholen: «Social Freezing». Sein Arbeit­geber, der weltweit grösste ­Vermögensverwalter Blackrock – ­Hildebrand ist dort Vizepräsident –, will seine weiblichen Angestellten in England und den USA nämlich künftig bei der Kinderplanung grosszügig unterstützen. In einem internen Memo gab Blackrock im September bekannt, dass die ­Firma Frauen bis zu 20'000 Dollar zurückbezahlen würde, wenn sie ihre Eizellen einfrieren und aufbewahren lassen wollten. Publik ­wurde das durch die «Financial News».