EU-Deal führt zum Streit in der Wirtschaft

Jetzt bricht auch in der Wirtschaft Streit aus – eine Woche bevor der Bundesrat entscheiden muss, ob er den umstrittenen EU-Rahmenvertrag unterschreibt. Der Dachverband Economiesuisse geht in die Offensive. Der Inhalt des Abkommens müsse nun in der Schweiz diskutiert werden, sagt Präsident Heinz Karrer. «Daher soll der Bundesrat am Freitag Ja zum Abkommen sagen und es dem Parlament unterbreiten.» Das Lohnschutzniveau solle nicht gesenkt, und die Unionsbürgerschaft müsse diskutiert werden.