Hero, gegründet 1910 in Lenzburg, war ja mal ein innovatives Unternehmen. Dafür steht nur schon das Logo, in welchem gleich mehrere Dosen zu sehen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Firma aufzublühen, stellvertretend dafür stehen die 1948 erstmals auf den Markt gebrachten Ravioli aus der Dose. Zwar ist deren Biss bis heute alles andere als «al dente», doch immer wieder werden diese Eierteigwaren gelobt dafür, dass sie sogar kalt noch geniessbar sind. Ein sinnvolles Geschenk für die WG-Einweihungsparty also? Sicher, denn man kann die Büchsenravioli inzwischen sogar mit individuell bedruckter Etikette bei Hero bestellen.

Die Creme des späterenLuxushoteliers

Nicht weniger populär ist die Stalden-Creme: Schon 18 Jahre vor Hero wurde in der heutigen Emmentaler Gemeinde Konolfingen die entsprechende Fabrik gegründet. Und zwar von einem gewissen César Ritz, der es als Hotelier noch zu weltweiter Berühmtheit bringen sollte. Erst wurde dort Dosenmilch produziert,1903 dann der genannte Klassiker geschaffen. Mancher erinnert sich: Ohne eine Büchse der Creme wäre vor vierzig Jahren so manches Frässpäckli nicht halb so heimwehlindernd gewesen – ob im Pfadilager oder in der Rekrutenschule. 1971 wurde Stalden-Creme vom Néstle-Konzern gekauft.

In den letzten Jahren bekamen Konservendosen aber, wegen ihrer ressourcentechnisch aufwendigen Herstellung und der problematischen Entsorgung, einen eher schlechten Ruf – zumindest bei uns in der Schweiz. Anders ist dies in Frankreich, wo man sich, wenn es ums Essen geht, eh häufig um Nachhaltigkeit foutiert.

So kann man in Paris nahe der Metrostation Les Halles nicht zufällig gleich zwei Geschäfte finden, die ihren Umsatz zu einem grossen Teil mit Büchsen machen: Seit vielen Jahren gibt es an der Rue Montmartre Foie Gras Luxe, wo edle Terrinen, Gänseleberpasteten oder Enten-Rillettes in schlicht etikettierten, goldenen Dosen auf die verwöhnte Kundschaft warten. Dort kommt gewissermassen der Gipfel des Genusses ins Blech.

Frische Tomaten sind weniger aromatisch

Einen Augenschein wert ist auch die Filiale der Conserverie La Belle-Iloise in Laufdistanz. Preislich tiefer angesiedelt, betreibt das Unternehmen in ganz Frankreich Geschäfte, in denen bunte Dosen mit aromatisierten Sardinen verkauft werden – von Hand in die Behältnisse gelegt. Wie kleine Kunstwerke sehen auch die Hummergerichte oder die Brotaufstriche auf Thonfischbasis aus. Und hat man ein knuspriges Baguette zur Hand, schmecken Lachscreme an Estragon oder Sardinen mit Curry und Mandeln tatsächlich himmlisch.