Auf dem Weg vom Bahnhof Her­zogenbuchsee BE zur Suchtklinik Wysshölzli am Waldrand, vorbei an alten Riegelbauten, modernen Einfamilienhauswürfeln und himmelhohen Geburtsbäumen mit ­Babynamen fällt es schwer, nicht Ausschau zu halten nach Frauen, die irgendwie herausfallen aus dieser ländlichen Idylle, die sich im Wysshölzli therapieren lassen, weil sie abhängig von Alkohol, Medikamenten oder anderen Stoffen sind.