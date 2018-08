Die italienische Krankheit

Es gibt ein entscheidendes Element, das die Katastrophen dieses italienischen Sommers verbindet und teilweise erklärt: den Einsturz der Brücke in Genua, den verheerenden Auffahrunfall eines Lastwagens bei Bologna, das Blutbad afrikanischer Tagelöhner, die in Apulien in einen kleinen Bus gepfercht wurden und später einen tödlichen Unfall erlitten. Für das Übel, das all diesen entsetzlichen Ereignissen zugrunde liegt, tragen jene politischen Kräfte eine grosse Verantwortung, die Italien in den letzten zwanzig Jahren regiert haben – also auch die Lega, die sich heute darum bemüht, ihre Vergangenheit zu verdrängen. Ich spreche von der Schwächung, wenn nicht vom Entschwinden des Staates, vom Verzicht auf eine seiner entscheidenden Aufgaben: jene der Kontrolle und der Bestrafung.

Der Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia zum Beispiel kann seit Jahren tun und lassen, wie es ihm beliebt. Er kann exorbitante Gewinne einstreichen, ohne sie zu reinvestieren, weil sich niemand die Mühe macht zu kontrollieren. Genauso wenig schaffen es die schwindenden Kräfte der Verkehrspolizei, den rasant wachsenden Lastwagenverkehr zu überwachen, die Arbeitszeiten der Chauffeure oder die Verwendung obligatorischer Sicherheitsvorkehrungen an den Fahrzeugen zu kontrollieren. Und schon vor Jahren haben die Arbeitsinspektorate und die Ordnungskräfte in Süditalien, insbesondere in Kalabrien und Apulien, praktisch die weisse Fahne gehisst. Sie haben vor ausbeuterischen Agrarunternehmern kapituliert und vor den Organisationen, die ihnen miserabel bezahlte afrikanische Einwanderer vermitteln. Die einen und die anderen können tun, was sie wollen.

Es ist bekannt, dass die Gesetzestreue der Italiener immer zu wünschen übrig liess. Aber allmählich wird die Gewohnheit, fehlende Kontrollen und Sanktionen sowie die verbreitete Straflosigkeit einfach hinzunehmen, zu einer nationalen Krankheit, die sich nicht mehr kurieren lässt. Das schafft eine verrottete soziale Atmosphäre. Italien droht zu einer derart abnormalen Nation zu werden, dass sie innerhalb Westeuropas bald als einzigartig dastehen könnte.

Lustlos und nach dem Zufallsprinzip

Tatsächlich haben sich ganze Teile des Landes jeder Kontrolle entzogen und treiben einfach so vor sich hin. Wer nach Beispielen sucht, ob nach kleinen oder grossen, hat die Qual der Wahl. Zahllose Autos zirkulieren ohne Versicherung und ihre Fahrer ohne Führerschein. Die Vergabe öffentlicher Bauaufträge ist oft abgekartet, Handwerker stellen keine Steuerquittung aus, Bed and Breakfasts und Ferienhäuser sind nicht registriert und illegal. Bussen werden nicht bezahlt, vor allem in Rom und im Süden sparen sich viele die Abfallgebühren, und sie fahren schwarz in öffentlichen Verkehrsmitteln. Man beschäftigt Angestellte, ohne die obligatorischen Sozialversicherungen zu begleichen, man erhält Renten für erfundene Invaliditätsfälle, und immer wieder deklariert sich jemand bei der Immatrikulation an einer Universität als mittellos, weil seine Familie Steuern hinterzieht. Bauvorschriften werden ebenso systematisch missachtet wie die Gesetze des Landschaftsschutzes.

All diese Phänomene hat es immer gegeben, auch wenn sie früher nicht dieselbe Intensität besassen wie heute. Ihr Wuchern hängt damit zusammen, dass es in Italien Staat und öffentliche Verwaltung nicht mehr als eine ihrer zentralen Aufgaben betrachten, die Einhaltung der Gesetze zu garantieren. Deshalb überwachen sie lustlos und nach dem Zufallsprinzip.

Zu diesem staatlichen Verzicht auf die Erfüllung tragender Funktionen hat entscheidend der Bruch beigetragen, der sich in der Krise zwischen den Jahren 1992 und 1994 ereignete. Damals stürzte das traditionelle Parteiengefüge unter dem Druck der Mailänder Staatsanwaltschaft und der «Mani pulite»-Richter in sich zusammen. Zuvor hatte ein prekäres Gleichgewicht zwischen Politik und Gesellschaft bestanden.

Die Politik wurde von einer schmalen, auserwählten, gebildeten nationalen Elite geführt, welche die Gesellschaft zu kontrollieren vermochte, obwohl sich die Politik in einer objektiv schwachen Position befand. Die Gesellschaft, durchdrungen von stürmischen und gefrässigen «animal spirits», war ein Hort mächtiger mafiaähnlicher Organisationen, vorwiegend lokal verankert und von stark besitzergreifenden Instinkten getrieben. In dieser Situation waren Legalität und Gesetzestreue das Resultat von Verhandlungen und Übereinkommen zwischen Politik und Gesellschaft.

Die Krise von «Mani pulite» hat dieses Kräfteverhältnis abrupt und endgültig zugunsten von Gesellschaft und Wirtschaft verschoben. Dabei haben auch andere Faktoren eine Rolle gespielt, insbesondere der Triumph jener antistaatlichen Ideologie, die in der ganzen westlichen Welt die Politik sowie ihre Institutionen und Instrumente zu delegitimieren versuchte.

Der Wahlerfolg von Silvio Berlusconi war der überwältigende Umsturz von Positionen und Verhältnissen, wie sie seit einem Jahrhundert bestanden hatten. Es erfolgte ein massiver Einbruch des Gesellschaftlich-Wirtschaftlichen in die Sphäre der Politik, es begann dessen Vorherrschaft über das Politische. Viele (auch der Schreibende) gaben sich damals der Illusion hin, Berlusconis Sieg könnte einen nötigen Erneuerungsschub im Zeichen des Liberalismus bringen. Stattdessen markierte seine Machtübernahme den Anfang staatlicher Unterwerfung gegenüber privatistischen Begehrlichkeiten der italienischen Gesellschaft und Wirtschaft, verkörpert durch ihren bedeutendsten Repräsentanten.

In politisch-ideologische Sekten zerteilte Justizkaste

Seither haben sich die Dinge nicht mehr wesentlich geändert. Die Knappheit öffentlicher Mittel hat den Rückzug von Staat und Politik noch verstärkt, und dieser Rückzug schlägt sich nicht zuletzt im Zustand der italienischen Justiz nieder: Eine Richterschaft ohne wirkliches öffentliches Prestige, auch wenn sie hin und wieder jemanden mit einem Bückling beehrt. Eine in politisch-ideologische Sekten zerteilte Justizkaste, deren Mitglieder um die prestigeträchtigsten Posten ringen, sich Eitelkeiten und Exhibitionismus hingeben und die Last nutzloser und falscher Gesetze mit sich herumschleppen – Gesetze, die zu einem grossen Teil mit dem schweigenden Einverständnis der Richter verabschiedet wurden.

Diese Justiz schickt vor allem arme Teufel ins Gefängnis, während sie langfristig Verbrechen fast immer ungestraft lässt, die Reiche und Mächtige begehen. Hoffentlich irre ich mich, aber sässe ich an der Spitze von Autostrade per l’Italia, schliefe ich weiterhin ruhig.

