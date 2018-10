Die grosse Angst vor dem Phantom

Die Nächte werden länger und dunkler, ab heute sogar schon eine Stunde früher. «Passen Sie auf!», warnte kürzlich Jumbo in Prospekten und im Onlineshop. Denn die Zeit der «unerwünschten Besucher» sei angebrochen, also die Zeit der Einbrecher, Diebe und sonstigen Übeltäter. Mit derlei düsteren Gestalten wollen wir natürlich nichts zu tun haben, weder daheim noch unterwegs. Gut, steht die Sicherheitsindustrie mit allerhand Produkten parat.

Da ist zum Beispiel der elek­tronische Wachhund, der aussieht wie ein kleiner, runder, weisser Lautsprecher. Dieser könne einen lebendigen Hund «täuschend echt» imitieren. Sobald er ungebetene Gäste ausmache, lege er los, und zwar mit «besonders scharfer Akustik». Auch im Angebot: eine wetterfeste Funküberwachungs­kamera. Ein Alarmanlagen-Startpaket à 349 Franken. Oder: Warnaufkleber für Fensterscheiben, «perfekt zur Abschreckung potenzieller Einbrecher oder Diebe» für knapp 7 Franken das Stück.

Besonders grosse Nachfrage bei Überwachungskameras

Das Bedürfnis nach Schutz steigt aber nicht erst, seitdem die Tage kürzer werden. Galaxus, Interdiscount, Jumbo, Media-Markt – überall sind Sicherheitsprodukte seit einiger Zeit vermehrt gefragt. «Bei den Überwachungskameras hat sich die Nachfrage im ersten Halbjahr verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr, und auch Produkte, die den Lichteffekt eines Fernsehers simulieren, liegen hoch im Trend», sagt Interdiscount-Sprecherin Monika Sachs.

Gleichzeitig wachse das Angebot verschiedener Hersteller. Demnächst im Sortiment: ein grauer, ziegelgrosser Klotz namens Kevin, der mit Licht, Schatten und Akustik vortäuscht, nicht allein zu Haus zu sein. Absolute Verkaufszahlen möchte Sachs keine nennen, Media-Markt und Jumbo ebenfalls nicht, aber auch sie bestätigen eine Zunahme beim Verkauf von Sicherheitsprodukten.

Etwas konkreter äussert man sich bei Galaxus: «Mehrere Zehntausend» Überwachungskameras würden Jahr für Jahr verkauft, und zwar mit überproportionalem Anstieg. 2016 waren es 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor, 2017 betrug das Plus 28 Prozent, und dieses Jahr waren es allein bis Mitte Oktober schon doppelt so viele Kameras wie im gesamten Jahr 2017. Im Bereich Zutritts- und Personenschutz falle der Zuwachs sogar noch deutlich höher aus. Galaxus hat dem wachsenden Schutzbedürfnis hierzulande kürzlich gar ein komplettes Produktmagazin gewidmet – etwa augenzwinkernd mit einer «Weltuntergangs-Reportage» über sogenannte Prepper, die sich gegen alle möglichen Gefahren absichern, von einer möglichen Pandemie über den Einmarsch von Zombies bis hin zur Apokalypse. Das ist natürlich völlig absurd, aber in Zeiten von Verschwörungstheorien nicht komplett aus der Luft gegriffen.

Wenn Angst im Spiel ist, kann es schnell irrational werden. So stufen wir beispielsweise die Gefahr, körperlich angegriffen zu werden, deutlich zu hoch ein gemessen daran, wie häufig solche Fälle tatsächlich passieren. Auch fürchten sich meist genau jene Personen am stärksten, die statistisch gesehen selten Opfer von Straftaten werden, etwa Seniorinnen.

Das klingt paradox, ist aber erklärbar: Je verwundbarer man sich fühlt, desto bedrohlicher wirkt die Welt. Und die scheint momentan so gefährlich zu sein wie nie zuvor. Einen gewichtigen Einfluss haben hier die klassischen und sozialen Medien. Ständig ist auf allen Kanälen von Übergriffen, Überfällen und sonstigen Straftaten die Rede, und wir sind quasi live dabei. Früher bekamen wir nur einen Bruchteil davon mit. Die Gefahr wird dadurch potenziert – zumindest unserem Empfinden nach.

Die Kriminalitätsrate sinkt, das Sicherheitsgefühl auch

«Anhand unserer Pfefferspray-Verkäufe sehen wir sofort, wie präsent das Thema in den Medien war», heisst es beim Onlineshop Trooper.ch, der unter anderem Armeezubehör und Sicherheitsartikel vertreibt. Nach den sexuellen Übergriffen an der Silvesternacht in Köln, die während Tagen die Schlagzeilen beherrschten, seien innerhalb von 14 Tagen gleich viele Pfeffersprays verkauft worden wie in den vorangegangenen 12 Monaten zusammen. Ein paar Monate später folgte ein Zwischenfall in einem Zug, dazu eine mediale Debatte à la «Hätte ein Pfefferspray den Angriff abwehren können?» – und schon seien die Verkaufszahlen erneut hinaufgeschnellt.

Ob die Straftaten Tausende Kilometer entfernt passiert sind, ist dabei nebensächlich. Viel entscheidender ist, wie sehr man sich mit den Opfern und der jeweiligen Situation identifiziert, also die Frage: Könnte mir das auch passieren? Weil wir diese diffuse Gefahr je länger, desto schlechter einschätzen können, was zusätzlich verunsichert, schützen wir uns lieber. Sicher ist sicher.

Volle Kontrolle: Das Sicherheitsbedürfnis ist individuell verschieden. Foto: Shutterstock

Dieses Verhalten steht der tatsächlichen Gefährdungslage in der Schweiz jedoch diametral entgegen: Seit 2012 nimmt die Zahl der registrierten Straftaten kontinuierlich ab. Die polizeiliche Kriminalstatistik vermeldet beispielsweise deutlich weniger Einbrüche als noch vor fünf Jahren, und auch die Diebstähle gehen zurück. Es gibt hierzulande also überhaupt keinen objektiven Grund, sich zunehmend abzusichern. Geschweige denn, sich zu bewaffnen.

Die Nachfrage nach Waffenerwerbsscheinen – ein solcher ist nötig, wenn man sich in der Schweiz eine Waffe zulegen will – ist in den vergangenen fünf Jahren aber in fast allen Kantonen, die für diesen Zeitraum Daten zur Verfügung stellen können, gestiegen, und zwar überdurchschnittlich stark: im Mittel um rund 60 Prozent. Erst seit vergangenem Jahr beginnt sich die Nachfrage in den meisten Kantonen auf diesem deutlich höheren Niveau einzupendeln.

Wie viele Pistolen und Gewehre tatsächlich in heimischen Waffenschränken liegen, weiss aber niemand so genau. Viele sind nicht gemeldet, und ein nationales Register fehlt. Zudem können pro Waffenerwerbsschein bis zu drei Waffen bezogen werden – oder auch keine; niemand überprüft, wie viele tatsächlich gekauft werden. Durchschnittlich geht man jedoch von 1,5 Waffen pro Erwerbsschein aus.

Offizieller Grund für Waffen: Sport- und Sammelzwecke

Die meisten Antragsteller geben als Grund Sport- oder Sammelzwecke an. Aber der enorme Anstieg lässt sich bei weitem nicht nur mit der neu entflammten Lust am Schiesssport erklären oder damit, dass geerbte Gewehre oder Scheunenfund-Revolver nun besonders pflichtbewusst registriert werden. Auch das Bevölkerungswachstum in der Zeitspanne reicht als Erklärung für den Anstieg nicht aus. Dafür ist dieser viel zu hoch.

Die genauen Gründe hat bislang aber niemand offiziell untersucht. Das gesteigerte Bedürfnis, sich vor möglichen Angreifern zu schützen, notfalls mit einer Waffe, dürfte aber ein entscheidender Faktor sein – denn Angst ist die Stimmung der Stunde. Sie ist auch ein beliebtes Forschungsthema und wird regelmässig anhand von Bevölkerungsbefragungen untersucht.

Überraschenderweise ist die persönliche Sicherheit jedoch kein Sorgenkind der Schweizerinnen und Schweizer. Zumindest nicht auf dem Papier. Das zeigt etwa das jährliche «Sorgenbarometer», mit dem das Sozialforschungsinstitut GFS Bern jeweils festhält, was die Bevölkerung bedrückt. Die Sorge um die persönliche Sicherheit in der Schweiz bereitet den Befragten demnach viel weniger Kummer als die Themen Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge oder Ausländer, sogar so wenig wie seit Jahren nicht mehr.

Wie passt das mit dem aktuell verstärkten bis irrationalen Schutzverhalten zusammen? Für Cloé Jans, Projektleiterin von GFS Bern, ist das kein Widerspruch. «Bei unserem Sorgenbarometer geht es um das gesellschaftlich-politische Sicherheitsempfinden, also darum, zu beurteilen, ob man die Schweiz als sicher empfindet oder nicht. Trotzdem kann man sich auf der persönlich-emotionalen Ebene unsicher fühlen.»

Rechtswähler, Frauen und Romands fürchten sich mehr

Interessant ist, dass sich einzelne Bevölkerungsgruppen dabei unterscheiden. In der Tendenz beurteilen Personen mit niedriger Schulbildung die Lage um die persönliche Sicherheit negativer als solche mit höherer Bildung, solche mit geringem Einkommen sorgen sich mehr als wohlhabendere Personen, Frauen mehr als Männer. Auch zwischen der West- und der Deutschschweiz gibt es Unterschiede: Romands fühlen sich weniger sicher als Personen in deutschsprachigen Kantonen.

Dass selbst die politische Haltung einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie ängstlich man sich tendenziell fühlt, konnten diverse andere Untersuchungen nachweisen: Politisch rechts stehende Personen haben eine grössere Kriminalitätsfurcht als Linkswähler. Psychologen vermuten, dass Ängste dazu führen, dass man konservativer wird. Dass ausgerechnet rechte Parteien mit der Angst politisieren, schürt die allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung nur noch mehr. Die Folge sind Bemühungen, sich und sein Heim vor potenziellen Gefahren zu schützen, auch wenn rational kein Grund dafür besteht. Immerhin: Die Sicherheitsindustrie wirds freuen.

(SonntagsZeitung)