Die blonde Putzsensation

Sophie Hinchville ist Grossbritanniens heisseste Putzfrau. Nicht so, wie man nun denken könnte. Mrs Hinch wedelt nicht in High Heels und Schösschen neckisch mit einem rosa Staubwedel. Mrs Hinch ist eine richtige Hausfrau, und sie putzt richtig und vor allem: richtig gerne. Sozusagen leidenschaftlich gerne. Sie ist 29, gelernte Coiffeuse, verheiratet, schwanger mit ihrem ersten Kind, und sie schrubbt und wienert und poliert und entstaubt jeden Tag, bis ihr Heim porentief rein ist. Die Bilder davon – versehen mit praktischen Tipps und Tricks und Produktempfehlungen – stellt sie auf Instagram (mrshinchhome), und da sieht man dann das blitzsaubere Badezimmer und die sagenhaft glänzende Küche und die stets perfekt aufgeschüttelten Sofakissen mit diesem unvergleichlich scharfen Karate-Schlag-Knick in der Mitte.