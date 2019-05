Die Schweiz ist nur noch Mittelmass

Vor kurzem erregte eine ­Aktion des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums des Kantons Basel-Stadt Aufmerksamkeit. Es lud Arbeitslose zu einem Informationsanlass über Jobmöglichkeiten in Deutschland. «Wohnen in der Schweiz – Arbeiten als Grenzgänger in Deutschland» lautete die Einladung.