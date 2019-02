Hundertmillionenfach wurde «Thank U, Next» auf den Streamingdiensten und auf Youtube abgerufen, seit der Titelsong ihres neuen Albums im November 2018 veröffentlicht wurde (allein bei Spotify weist der Hit heute weit über 500 Millionen Klicks auf). Spätestens mit diesem Song, der längst von Musikern der verschiedensten Popsparten gecovert wurde, begann ein neues Kapitel in Ariana Grandes rasender Karriere. Es erzählt vom Superstar, der nicht nur in den Kinderzimmern und Teenagerbuden angehimmelt wird. Sondern auch von älteren Generationen gehört und ernst genommen wird.

Der Anschlag in Manchesterals Wendepunkt

Auf Ariana Grande hätte im Rennen um den Popthron noch vor zwei Jahren niemand gesetzt. Die 25-Jährige aus Florida schien bloss ein weiteres Teenager-Wunder zu sein, die via Kinder-Fernsehshows ins Popfach rübergewechselt hat. So, wie das vor zwanzig Jahren Britney Spears oder Christina Aguilera geschafft haben. Oder Miley Cyrus, mit der Grande befreundet ist und die seit ihrem harmlosen Countrypopalbum in der Bedeutungslosigkeit unterzugehen droht.

Im Unterschied zu Miley Cyrus und ihren Inszenierungen mit der Abrisskugel und den Drogeneskapaden war Ariana Grande bloss die Sängerin mit dem lustigen Pferdeschwanz als Markenzeichen. Und eine Frau mit einer Stimme, die zwar virtuos zwischen den verschiedensten Oktaven hin und her wechseln kann, so wie das Mariah Carey in ihren jüngeren Jahren auch konnte. Aber Ariana Grande schien allzu eigenschaftslos zu sein, zu nett auch. Selbst dann, wenn sie behauptete, eine «Dangerous Woman» zu sein – so der Titel ihres dritten Albums –, blieb sie harmlos.

Das Böse aus der Welt schaffen

Wie ihre Karriere ohne den 22. Mai 2017 weitergegangen wäre? Man weiss es nicht. Aber man weiss, dass sie anders verlaufen wäre. An jenem Abend sprengte sich ein Jihadist in Manchester in die Luft – im Foyer jener Halle, in der Ariana Grande eine ihrer Shows spielte, in dem Moment, als die Kinder und Jugendlichen zurück zu ihren Eltern strömten. 22 Menschen riss der Terrorist mit sich in den Tod, über 500 Personen wurden verletzt. Grande fand nie viele Worte, wenn sie über den Anschlag sprechen sollte – sie brach meist in Tränen aus, sobald das Wort «Manchester» überhaupt fiel. Aber sie fand die richtigen Gesten, den richtigen Ton, beispielsweise dann, als sie kurz nach dem Anschlag an einem Gedenkkonzert «Somewhere Over the Rainbow» sang, jenes Jenseits-Lied aus dem Film «Wizard of Oz».

Erst nach dem Terroranschlag erhielt Ariana Grande den nötigen Freiraum von ihrem Label, produzierte mit Pharrell Williams das vergleichsweise freigeistige und zwanglose Album «Sweetener». Der Terror und die Trauerarbeit waren in diesen neuen Songs als Klammer zwar erkennbar. Aber Ariana Grande erteilte vor allem dem Zynismus der Gegenwart eine Absage, beispielsweise in «The Light Is Coming», einem losspringenden Track, der nichts Himmlisches oder Göttliches im Sinn hat, sondern bloss das Böse aus der Welt schaffen will.