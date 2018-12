Die Bank Bär steht vor einem Führungswechsel

Seit dem Abgang von Boris Collardi als CEO vor rund einem Jahr steckt bei der Bank Bär der Wurm drin: die schlechteste Börsenperformance der grossen Schweizer Banken, proportional die meisten Rechtsfälle – es gibt kaum einen grossen Skandal, in dem Bär nicht auftaucht – und ein Verwaltungsratspräsident, der nicht loslassen will, obwohl er eigentlich müsste. Doch nun sieht alles danach aus, als müsste der Wachstumsstratege Daniel Sauter gehen und als würde er sich im nächsten Frühjahr nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. So zumindest habe er sich im privaten Umfeld geäussert, wie verlässliche Quellen sagen.