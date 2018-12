Der Sigrist hörte ihn nachts wegfahren

Werner F.* hat 1000 Kinder getauft, Hunderte Brautpaare verheiratet und um die 1000 Menschen begraben. 21 Jahre lang war er katholischer Pfarrer in Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz. Die Leute im Dorf am Vierwaldstättersee haben ihn geliebt, ihren «Werni». Und sie lieben ihn immer noch. Trotz allem, was passiert ist.