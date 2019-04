Der Schmerz vereint sie alle

Liebe statt Hass! Frieden statt Vergeltung! Hinduistische Priester, ein reformierter Pfarrer, ein buddhistischer Mönch, gläubige Muslime und Christen haben am Freitagabend in Bern gemeinsam zur Versöhnung der Religionen aufgerufen und der Opfer der Terroranschläge in Sri Lanka gedacht. Die tamilische Gemeinschaft hat zur Gedenkfeier in den Hindutempel im Haus der Religionen geladen. «Ob Hindus, Christen oder Muslime: Die Tragödie vereint unser Volk», sagt Sivakeerthy Thillaiambalam, der Sprecher des Tempels. Wie alle Tamilen, die hier beten, trägt auch er einen langen, für uns schwierig auszusprechenden Namen, «nennen Sie mich Herr Siva», offeriert er denn auch.