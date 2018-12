Sind Sie bereit, «are you ready for it?», wie Taylor Swift in einem ihrer aktuellen Songs fragt? Bereit für pyromanische Einlagen, für aufwendige Tanzchoreografien, für grosse Emotionen und Songs, die in zwei Stunden die verschiedenen Gebiete des Popmainstreams bereisen? Auf all das will uns der Trailer zum neuen Konzertfilm von Taylor Swift einstimmen. «Taylor Swift Reputation Stadium Tour» heisst die Produktion schlicht, die der Streamingdienst Netflix an Silvester lanciert. Und wir können dank diesem Konzertmitschnitt in unseren Stuben Zeuge einer finanziell höchst erfolgreichen Tour werden, die 2018 in Nordamerika, Japan, Australien sowie England und Irland zu erleben war – wenn man denn Tickets ergattern konnte.