Dem Taj Mahal gehts verschissen

Nachts, wenn alle Menschen fort sind, wenn der Mond auf den weissen Marmor scheint und das Mausoleum zum Strahlen bringt, machen sich die Besucher auf den Weg. In riesigen Schwärmen landen sie, um einmal in ihrem Leben auf die Wände der weltberühmten indischen Sehenswürdigkeit zu scheissen. Der Taj Mahal, ein Monument für die Ewigkeit – verkommen zum Klo einer Eintagsfliege.

Indiens Wahrzeichen ist von zeitloser Schönheit, aber wie lange noch? Es ist ein Streit um den Zustand des Bauwerks entbrannt, nicht nur wegen der Insekten. Die obersten Richter in Delhi machen sich Sorgen um die Zukunft des Mausoleums. Und so erzählt diese Geschichte auf den ersten Blick vom Schicksal eines aussergewöhnlichen Gemäuers, das acht Millionen Touristen im Jahr anlockt. Auf den zweiten Blick geht es um mehr.

Der bedrohte Taj Mahal ist eine Metapher – er verkörpert die Leiden Indiens. Der Umgang mit dem Bauwerk verrät viel darüber, woran dieses Land krankt.

Hindu-Eiferer machen Front gegen das Bauwerk

Die Krise hat viele Facetten. Und spätestens seit dem 12. Juni wissen die Denkmalschützer, dass sie es nicht mehr nur mit Insektenschwärmen, Abgasschwaden und Touristenmassen zu tun haben. Sondern auch mit Hindu-Eiferern. Die machen Front gegen das Bauwerk, weil sie kein Wahrzeichen wollen, das von einem Muslim erbaut wurde. Auch das klingt nach einem Witz, ist aber keiner, so wenig wie die Invasion der Insekten.

Wer wissen will, wo die Tiere zu finden sind und was sie anrichten, der sollte den Zoologen Girish Maheshwari treffen. An einem frühen Morgen führt er zum Mausoleum, überall lärmen die Touristen, Grossfamilien posen für Selfies. Taj Mahal ohne Selfie? Unvorstellbar. Es ist ein Monument, das von einer grossen Leidenschaft erzählt, oder soll man sagen: Besessenheit?

Bekommt der Taj Mahal den Schutz, den er braucht?

Mogulherrscher Shah Jahan liess das Mausoleum im 17. Jahrhundert für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal errichten. Die besten Künstler aus dem fernen Persien, der feinste Marmor aus Rajasthan. 1000 Elefanten, 20'000 Handwerker. Der muslimische Fürst scheute keinen Aufwand, um seiner Königin ein Denkmal für die Ewigkeit zu setzen. Das Gebäude fasziniert durch seine Symmetrie, seine perfekten Proportionen. Der Bau verkörpert das «irdische Abbild eines himmlischen Hauses», so schreibt es die österreichische Kunsthistorikerin Ebba Koch. Ein Grabmal für die Ewigkeit, reines Weiss als Symbol für Spiritualität und Glauben.

Reines Weiss? Insektenforscher Girish Maheshwari schiebt sich an den Menschentrauben vorbei und steuert auf die Rückseite des Mausoleums zu. Von der Terrasse aus sieht er den Fluss Yamuna, von ihm wird er noch erzählen. Zunächst aber konzentriert er sich auf die Aussenwand der Grabstätte. Schweiss rinnt ihm über die Stirn, während er ein paar Insekten in der Nähe ausmacht. Der Forscher schubst eines auf den Zeigefinger und hält es wie eine Trophäe hoch: Goeldichironomus. «Stechen können sie nicht», sagt er. «Aber sie machen Dreck.»

Die Klagen über Flecken und Verfärbungen auf dem Taj Mahal hören nicht auf. Grün, Gelb, Braun. Zeitungen und Fernsehsender fragen, ob der makellose Glanz noch zu retten sei. Die obersten Richter Indiens sind alarmiert, nicht nur wegen der Mücken. Missmanagement, Schlamperei und eine sperrige Bürokratie lassen sie daran zweifeln, ob der Taj Mahal den Schutz bekommt, den er braucht.

Video: Indiens Armenviertel versinken im Abfall

Indien produziert laut der Regierung 5,6 Millionen Tonnen Plastikmüll im Jahr. Video: AFP

Und dann sind auch noch zerstörerische politische Kräfte am Werk. Einige Hindus ätzen gegen das Mausoleum; sie empfinden es als Schmach, dass ein muslimisches Bauwerk als nationales Wahrzeichen gilt in einem Land, in dem mehrheitlich Hindus wohnen. Was solcher Zorn anrichten kann, lässt sich anderswo in Indien besichtigen: 1992 fiel ein Hindu-Mob in der Stadt Ayodhya über eine alte Moschee her und zerlegte sie, weil sie angeblich auf dem Platz eines noch älteren Hindu-Tempels stand. Könnten solche Fanatiker auch den Taj Mahal heimsuchen?

«Nein, nein, nein», sagt Ali Arif, ein junger Mann mit Bart und Baseballkappe. Für ihn ist das ein unerhörter Gedanke. Der 36-jährige Muslim hat Geschichte studiert und arbeitet als Touristenführer. «Diese Leute versuchen, Indien aus der Balance bringen.» Aber der Staat sei stark genug, um das zu verhindern.

Doch das heisst nicht, dass die Radikalen Ruhe geben würden. Im Juni randalierten sie am Westeingang des Taj Mahal. Es ging nicht viel kaputt, aber alle konnten sehen, dass sie am Tor gerüttelt hatten. Der rechtskonservative Politiker Surendra Singh forderte, man solle den Taj Mahal nach einem Hindu-Gott benennen, Ram Mahal oder Krishna Mahal.

Besuchsdauer auf drei Stunden beschränkt

Die Ironie dabei: Ausgerechnet der Taj Mahal, der als Gebäude die ewige Liebe verkörpern soll, provoziert jetzt einen erbitterten ideologischen Streit. Für die einen ist er das Zeugnis einer bewegten und vielfältigen indischen Geschichte. Für die anderen ist er eine Provokation, nicht zu vereinbaren mit den Vorstellungen von einem Hindu-Staat, in dem die religiöse Mehrheit die Marschrichtung vorgibt. Als hätte das Monument nicht genug Probleme. Allen voran sind da die Touristenströme. Es ist zwar ein sehr solides Gebäude, aber bis zu 80'000 Besucher an manchen Tagen? Dass nun die Dauer des Besuchs für jeden auf drei Stunden begrenzt wird, ist ein Anfang.

Ali Arif, der seit 16 Jahren Besucher durch die Anlage schleust, macht seinen Job noch immer gern. Die meisten indischen Gäste seien ungeheuer stolz, sie sähen den Taj Mahal als Juwel. Einerseits. Andererseits macht er sich Sorgen, wie es mit diesem Juwel weitergehen soll. «Sie kennen ja unseren Werbespruch», sagt Ali Arif. «Incredible India! Aber nicht alle Inder sind wirklich unglaublich.» Über die Flecken werde viel lamentiert, aber zu wenig unternommen. «Unsere Bürokraten sind träge und nicht wirklich engagiert.»

14 der 15 schmutzigsten Städte der Welt in Indien

Und die Besucher? «Warten Sie, bis wir hineingehen», sagt Ali Arif.Schon auf der Treppe beginnt das Schieben, dann geht es hinein in das Oktogon, eine achteckige Halle, oben die Kuppel, einen Stock tiefer die Gruft, mit Gräbern des Herrscherpaars. Die darf man nicht sehen. Stattdessen umrundet man oben Scheingräber, sie sind leer, aber reich verziert. Ein paar Meter weiter beschliesst eine indische Mutter, dass die Schnitzereien doch unbedingt ins Fotoalbum müssen, es blitzt. Schon ist ein Polizist, der Wache hält, aufgesprungen. Er brüllt und reisst der Frau das Smartphone weg, was wiederum den Ehemann erbost, der auch zu brüllen beginnt, noch lauter als der Polizist. Vier Minuten später: hinaus durchs Tor, Himmel, Sauerstoff. Aber hat man etwas gesehen von all den Schätzen und Schnitzereien, den reich verzierten Böden? Ali Arif räuspert sich. «So läuft das eben hier.»

Nun ist man also wieder draussen, aber gut ist die Luft auch hier nicht. Indiens Wirtschaft wächst schneller als alle anderen grossen Volkswirtschaften, doch damit steigt der Ausstoss von Abgasen und Abwässern. Und der Staat findet keinen Weg, die Verschmutzung auf ein verträgliches Mass zu reduzieren. Der Dreck in Delhi hat die Stadt zu trauriger Berühmtheit gebracht, Giftschwaden machen Millionen Bürger krank. In Agra ist es nicht viel besser. Dieses Jahr schaffte es der Ort mit dem Mausoleum auf Platz acht unter den 15 schmutzigsten Städten der Welt. 14 Orte auf der Liste liegen laut Weltgesundheitsorganisation in Indien. Natürlich gibt es auch Kämpfer für die Umwelt, einer von ihnen sitzt an einem Abend in einem kahlen Raum an einer dicht befahrenen Strasse in Delhi. Mahesh Chandra Mehta ist 71 Jahre alt, silbernes Haar, tiefe Augenringe; wenn er spricht, klingt es ein wenig gehetzt. Er ist ständig vor Gericht, mal um den Ganges zu retten, mal um den Taj Mahal zu schützen.

Mehta hat in seinem Leben viele Medaillen bekommen und vermutlich ebenso viele anonyme Drohungen. Dass er die Probleme um den Taj Mahal schon vor mehr als 30 Jahren vors oberste Gericht trug, hat Schaden abgewendet. Fabriken wurden geschlossen, Schornsteine bekamen Filter. «Natürlich war das nicht umsonst», sagt Mahesh Chandra Mehta. «Aber das bedeutet nicht, dass es gut um den Taj Mahal stünde. Ich war sehr traurig, als ich kürzlich in Agra war und den chaotischen Verkehr gesehen habe.»

Es stinkt, es staubt

Wer über die Autobahn von ­Delhi zum Taj Mahal fährt, braucht für die Strecke knapp drei Stunden. Schon an der Abfahrt nach Agra staut sich der Verkehr, auf der Brücke schlängeln sich Mopedfahrer zwischen Diesellastern und rauchenden Bussen hindurch, an den Strassen wird gebaggert. Es stinkt, es staubt. Es müsste viel passieren, um Agra in eine saubere und grüne Stadt zu verwandeln. Agra ist ein Moloch. Das liegt daran, dass Indiens Städte ungeordnet wachsen, weil die Massen vom Land in die Ballungszentren ziehen auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Und natürlich liegt es auch an den Besuchermassen.

Den Verfärbungen versuchen Denkmalschützer mit kosmetischen Mitteln beizukommen, sie haben Schlammpackungen verordnet, dafür müssen sie Gerüste aufbauen und sogenannte Fuller-Erde auf die Wände auftragen. Später waschen Arbeiter sie wieder ab. Diese Kur hellt die Oberfläche des Marmors deutlich auf. Doch zu oft darf man das nicht machen, sagen Denkmalschützer, weil ständiges Putzen dem Stein schadet und der Gerüstbau seine Tücken hat: Je mehr herumgewerkelt wird an den Fassaden, umso grösser ist das Risiko, dass der Stein zu Bruch geht.

Die Zuckmücke ist nicht das einzige Problem

Die Verfassungsrichter geben sich mit den schrittweisen Reinigungen nicht zufrieden – sie fordern eine Strategie, um den Taj Mahal nicht nur für die nächsten Jahre zu schützen, sondern für die nächsten Jahrhunderte. Das ist ein ehrgeiziger Plan, auch weil selbst gut gepflegte Gebäude irgendwann altern. Die Richter aber lassen nicht locker – vielleicht auch, weil sie um das symbolische Gewicht dieses Falls wissen: Wenn es Indien nicht einmal gelingt, den Taj Mahal vor dem Schmutz zu retten, wie soll dann ein Milliardenvolk die wachsenden Umweltprobleme der Zukunft bewältigen können? Die Richter drohten der Denkmalschutzbehörde bereits damit, ausländische Fachleute anzufordern. Damit kratzten die Richter am Stolz der Beamten. Vermutlich nicht ohne Absicht.

Und dann fragte ein Richter auch noch: «Können Algen fliegen?» Oder wie sonst würden die grünen Flecken auf die Wände kommen? Das kann der Entomologe Girish Maheshwari erklären, womit man wieder bei den Insekten gelandet wäre, dem Dreck und dem Fluss. Die Larven der Zuckmücke ernähren sich gut von den Algen, die im Fluss wuchern. Wenn es dunkel wird, steigen die ausgewachsenen Insekten aus dem Wasser und streben in den Himmel. Die Zuckmücken paaren sich tanzend in der Luft, und wenn sie alle Eier im Wasser abgelegt haben, suchen sie einen geschützten Platz, um zu sterben. Den finden sie am Taj Mahal. Vor dem Tod entleeren sich die Insekten, daher der grüne Mist, der die Fassade verschmutzt. Wie kann man das verhindern?

«Einfach», sagt Girish Maheshwari. «Wenn man den Fluss wieder sauber bekommt, löst sich alles von selbst.» Dafür müssten alle Haushalte an Kläranlagen angeschlossen und auch Industrieabwässer stromaufwärts gefiltert werden. Der Forscher würde es gern noch erleben, dass im Yamuna wieder Fische schwimmen. Sie fressen die Larven – mit der Insektenplage wäre es vorbei. Und niemand müsste mehr Mückenscheisse vom Marmor für die Ewigkeit wischen.