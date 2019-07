«China wird im Weltraum zu einem Problem für uns alle»

Es ist heiss an diesem Tag, sehr heiss. Thomas Zurbuchen eilt durchs Gebäude der Exakten Wissenschaften der Universität Bern – und schwitzt. Nicht nur wegen der Hitze. Der Aufenthalt des Wissenschaftsdirektors der US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa in seinem Heimatland ist auf die Minute durchgeplant. Er setzt sich an den alten Tisch im Fakultätszimmer. Hier hat er vor Jahrzehnten als Studentenvertreter mit den Professoren gesessen. Er erinnert sich noch genau an den renommierten Physikprofessor Heinrich Leutwyler. Wie dieser gegen den Schlaf ankämpfte, während sich sein Kugelschreiber auf der schiefen Tischplatte verselbstständigte, langsam der Kante entgegenrollte. Zurbuchen schmunzelt. Denn: Jedes Mal gelang es dem Professor, den Stift zu schnappen, kurz bevor dieser zu Boden fiel – und ihn verraten hätte. Genauso vif wechselt der Nasa-Mann an diesem Sommertag zurück in die Gegenwart. Zurück in den hochgetakteten Job.