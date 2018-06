Bundespräsident Berset plant brisante WM-Reise nach Russland

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bekommt an der Weltmeisterschaft in Russland definitiv Unterstützung vom Bundesrat. Heute in einer Woche sitzt Bundespräsident Alain Berset beim Spiel gegen Brasilien auf der Tribüne, Sportminister Guy Parmelin besucht die Partie gegen Serbien. Über eine WM-Reise der beiden Bundesräte wurde seit einiger Zeit spekuliert, nun haben ihre Departemente und die Bundeskanzlei die Reisen bestätigt. Zudem fliegt sehr wahrscheinlich auch Finanzminister Ueli Maurer nach Russland, um dem letzten Gruppenspiel der Schweiz gegen Costa Rica beizuwohnen. Ein Sprecher seines Departements sagt, Maurer habe «grosses Interesse». Sofern es keine terminlichen Probleme gebe, werde er dabei sein.

Zumindest Bersets Reise könnte politisch brisant werden. Denn er versucht, einen Termin beim russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhalten. Bestätigt sei noch nichts, heisst es bei den zuständigen Stellen der Bundesverwaltung. Doch es gebe Überlegungen, Putin während des Aufenthalts in Russland zu treffen.

Politiker fordern Berset auf, Russland zu kritisieren

Ein solches Treffen könnte für Berset heikel werden. Im Vorfeld der WM gab es bereits Boykottforderungen, vor allem von linken Politikern aus Bersets eigener Partei. «Ich finde es falsch, dass der Bundesrat sich für die Inszenierung von Herrn Putin einspannen lässt und ohne kritisches Wort an die WM fährt», sagt SP-Nationalrat Fabian Molina. Selbst Bürgerliche finden, dass der Bundespräsident, wenn er schon an die WM reise, Kritik an Russland üben müsse. Bersets Visite sei dann gerechtfertigt, «wenn er die Gelegenheit nutzt, mit Herrn Putin über die Menschenrechte, den Ostukraine-Konflikt und Syrien zu diskutieren», sagt BDP-Nationalrat Bernhard Guhl.

2014 sagte Berset eine Reise an die Eröffnungsfeier der Paralympics in Sotschi aus terminlichen Gründen ab. Zuvor hatten die Bundesräte Ueli Maurer und der damalige Bundespräsident Didier Burkhalter die Olympischen Spiele in Russland besucht. Insbesondere Burkhalters Teilnahme an der Eröffnungsfeier sorgte in der Schweiz für Kritik – auch im bürgerlichen Lager. Der damalige US-Präsident Barack Obama, der französische Präsident François Hollande oder der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck waren zu Hause geblieben.

Weniger umstritten ist unter Politikern der geplante Besuch der Fussball-WM von Sportminister Parmelin. «Für ihn ist es sozusagen ein Arbeitsbesuch», sagt Regula Rytz, Präsidentin der Grünen. Parmelin gebe damit kein politisches Statement ab.

