Daniel Landolf wollte sich vor dem Auffliegen der Postauto-Affäre in den vorzeitigen Ruhestand retten. Vor gut einem Jahr hat sich der damalige Postauto-Chef entschieden, in Pension zu gehen, und glaubte wohl, so ungeschoren davonzukommen. In Münsingen bei Bern hat er das Restaurant Traube gekauft. Es hiess im Dorf, der Landolf wolle in den Räumlichkeiten der Beiz vor allem seinem Hobby frönen, der Musik. Landolf spielt in einer Rock- und Blues-Coverband.