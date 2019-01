Ein Vorhaben des Bundesamtes für Migration (SEM) sorgt für Wirbel: Es will neu alle Asylbewerber in den Bundeszentren bei ein und derselben Krankenkasse versichern. In dieser Kasse sollen auch alle abgewiesenen Asylbewerber, die voraussichtlich noch länger als drei Monate in der Schweiz bleiben, unterkommen.