Es tönt wie eine Drohung: «Die Deza muss sich warm anziehen», sagt SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Gemeint ist die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Glarner will dafür sorgen, dass die SVP im Wahljahr 2019 den Fokus auf die Entwicklungshilfe des Bundes richtet. Und der Anfang ist bereits gemacht. Die Parteispitze stimmte gestern an der Bad-Horn-Tagung dem Plan zu, 1 Milliarde Franken aus der Entwicklungs- und Asylhilfe in die AHV verschieben zu wollen. Die SVP prüft sogar, eine entsprechende Volksinitiative zu lancieren. Bei der Entwicklungshilfe geht es aber um mehr als Kürzungen, die SVP will tiefer graben.