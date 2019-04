Berater ISS kassiert doppelt bei den Banken

Wieder einmal stehen den Schweizer Grossbanken heisse Generalversammlungen bevor. Bei der Credit Suisse (CS), die sich am Freitag den ­Aktionären stellt, stehen vor allem die Löhne der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats (VR) im Fokus, bei der UBS, die am 2. Mai an der Reihe ist, zusätzlich die Milliardenbussen. Markige Brandreden sind dem Management beider Banken gewiss, aber ob es zu mehr als nur einem Zwergenaufstand kommt, hängt von einer Firma ab: dem amerikanischen Stimmrechtsberater ISS. Und der wird zunehmend selbst zum Problem.