Die Finma ist zehn Jahre alt. Und die Kritik an ihr wird immer lauter. Jetzt wurde im Parlament eine Motion angenommen, die Zuständig-keiten der Finma zu überprüfen. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Ein starker Finanzplatz braucht eine starke Aufsicht. Dazu brauchen wir die entsprechenden ­Instrumente. Das sieht die Politik auch so. Ich glaube daher nicht, dass der Bund der Finma Kom­petenzen wieder wegnehmen will. Und Kritik gehört für eine Aufsichtsbehörde immer zum Geschäft, zyklisch mal mehr oder ­weniger.