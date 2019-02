Unaufhaltsam rollt die Gefahr heran. Doch der schwarze Kombi, eingeschlossen zwischen zwei Barrieren, macht keinen Wank. Stattdessen steigt die Lenkerin auf den Gleisen aus und fleht nach Hilfe. Ein Passant eilt heran und will den Wagen noch aus dem Weg fahren. Doch es ist zu spät: Mit voller Wucht rast eine S-Bahn in den Škoda und rammt das Auto in einen massiven Masten.