In der Klimadebatte erhebt jetzt auch die Atomlobby ihre Stimme wieder. Und bricht ein Schweizer Tabu. ­Nuklearforum-Präsident, Gewerbedirektor und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler fordert mittelfristig ein Rückkommen auf den erst gerade beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie. Seine Argumentation: Die zur Erreichung der Klimaziele nötige CO 2 -Reduktion sei nur mit Atomenergie zu schaffen. «Werden die CO 2 -Reduktionsziele hoch angesetzt oder die Gletscherinitiative angenommen, wird man ernsthaft über die Aufhebung des Kernkraftverbots und den Einstieg in neue Kernkrafttechnologien nachdenken müssen.»