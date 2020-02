«Alles wurde abgehört»

«Die Hauptkunden von uns – es sei noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt, wir haben sie alle betrogen und ihnen dabei auch noch reichlich Geld abgenommen . . .» So steht es wörtlich in den Papieren der Cryptoleaks. Und weiter: «Ganz oben auf unserer Prioritäten-Verkaufsliste waren (. . .) jene Staaten, die in späteren Jahren als Schurkenstaaten (. . .) bezeichnet wurden.» Mit den Hauptkunden der Zuger Crypto AG waren die mehrheitlich muslimischen Länder Ägypten, Libyen, Iran, Irak, Saudiarabien, Algerien und Syrien gemeint.