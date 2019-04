100-Jährige wartet noch immer auf ihr Geld

In sechs Monaten wird ­Luise K.* 101 Jahre alt. Sie sitzt fast den ganzen Tag in ihrem Rollstuhl am Fenster ihres Zimmers im Altersheim. Meist ist es still. Nur ab und zu stellt sie sozusagen als Hintergrundgeräusch den Fernseher an, obwohl sie das Programm praktisch weder hören noch sehen kann. Nur wenn Roger Federer spielt, schaut sie hin, sie könne, ganz verschwommen, seinen typischen Aufschlag erkennen, sagt sie. «Und sonst sehe ich Farben draussen, das Blau des Himmels, das Gelb der Forsythien, die jetzt blühen.»