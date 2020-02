Sigmund Freud und die Aalfrage In einem aussergewöhnlichen Buch nähert sich der schwedische Journalist Patrik Svensson dem mysteriösen Fisch an. Nik Walter

Ein seltsames Tier, über das wenig bekannt ist. Ein Aal streckt seinen Kopf aus dem Sand. Foto: Getty Images

Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrhunderten viele Rätsel ­lösen können und der Menschheit in unzähligen Bereichen grosse Fortschritte ermöglicht. Doch auf einige Fragen hat sie bis heute noch keine oder bestenfalls ungenügende oder unbefriedigende Antworten parat: Was war vor dem ­Urknall? Was ist Bewusstsein? Oder: Wie entstand das Leben?