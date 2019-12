Schon schlimm, ihr gebrochener Kiefer, aber sie provoziert ihn ja auch

Alle 14 Tage wird in der Schweiz eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Jede Woche versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Schläge, Erniedrigungen und Drohungen schaffen es selten in die Schlagzeilen, sind aber so heftig und zahlreich, dass jährlich rund 18'500 Delikte in der Kategorie «Häusliche Gewalt» erfasst werden. Die Opfer sind zu über drei Vierteln weiblich, die Täter männlich.