Monatsquiz – mitmachen und gewinnen

Gewinnen Sie einen Aufenthalt für zwei Personen im Waldhotel Davos im Wert von 3000 Franken

Im Preis inbegriffen sind drei Übernachtungen in einer Suite mit Privatsauna, das Frühstück, ein 8-Gang-Menü Abendessen mit Weinbegleitung sowie eine Teilkörpermassage. Das Waldhotel bietet einen traumhaften Panoramablick auf Davos und die umliegenden Berggipfel. Entspannen Sie sich in dem einzigen Sole-Hallenbad in Davos, in der Solegrotte, der Sauna, dem türkischen Dampfbad oder bei einer wohltuenden Massage. Das geschichtsträchtige Haus war Vorbild für den weltberühmten Roman «Der Zauberberg» von Thomas Mann. www.waldhotel-davos.ch