Mit künstlicher Intelligenz auf der Spur der Wüstenbilder

Mit blossem Auge erkennt man auf dem Foto des Wüstenbodens fast nichts. Grau in grau wirkt das Bild, zahllose dunkle Steine liegen herum. Nur wenn man genau weiss, was sich auf dem Bild verbirgt, kann man sie vage erahnen: eine menschenähnliche Figur mit drei «Antennen» auf dem Kopf und einer Art Knüppel in einer Hand.