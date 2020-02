Silvesterzauber in Island Erfahren Sie viel Wissenswertes über den Nachthimmel und die Entstehung der Nordlichter.

Detailliertes Reiseprogramm Jahreswechsel unter dem Nordlichthimmel. Auf dieser Reise nehmen Sie gemeinsam mit Isländern an den Neujahrsfeierlichkeiten teil, erleben unvergessliche Winteraktivitäten sowie faszinierende Naturwunder. Dank Geologe und Astronom Erwin Peter erfahren Sie viel Wissenswertes über den Nachthimmel und die Entstehung der Nordlichter.

Reisedatum

29. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020 (AUSGEBUCHT)

Reiseprogramm

29.12.2019: Anreise Island Direktflug von Zürich nach Keflavík. Transfer ins Hotel in der Stadt und gemeinsames Abendessen. Übernachtung in Reykjavik. 30.12.2019: Vulkangebiet Mývatn Am Morgen Inlandflug mit Air Iceland von Reykjavík nach Akureyri in den Norden. Es erwartet Sie ein facettenreicher Tagesausflug im einzigartigen Vulkangebiet des MývatnSees. Sehenswürdigkeiten wie das Lavalabyrinth Dimmuborgir, die Skútustaðagígar Pseudokrater, der Vulkan Námafjall mit seiner Mondlandschaft und der imposante Wasserfall Goðafoss werden Sie begeistern. Anschliessend Fahrt zu Ihrem Hotel. 31.12.2019: Kultur und Natur Vormittags besuchen Sie das Heringsmuseum im malerischen Siglufjörður, welches eindrücklich die florierenden Zeiten des Heringsfangs in der Region illustriert. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Schneeschuhwanderung durch die winterliche Landschaft. Am heutigen Silvesterabend erwartet Sie ein festliches Silvester Gala Dinner in Ihrem Hotel mit einem traditionellen Besuch eines Silvesterlagerfeuers. In Siglufjörður zünden die Menschen die traditionellen Brennas, die Silvesterfeuer, an und stossen gemeinsam auf das neue Jahr an. Im Anschluss geniessen Sie von einem nahgelegenen Hügel aus die herrliche Aussicht auf das Feuerwerk. 1.1.2020: Zu Tisch bei Einheimischen Heute wird es kulinarisch. Sie besuchen verschiedene lokale Lebensmittel-Hersteller und schauen z.B. dem Bäcker bei seiner Arbeit über die Schulter, lernen wie Kabeljau gesalzen und geräuchert wird und probieren den isländischen Schnaps Brennivín. 2.1.2020: Walsafari Ein sicherlich einmaliges Erlebnis ist am heutigen Tag die Fahrt mit einem kleinen Boot in den Fjord. Geniessen Sie die winterliche Landschaft. 3.1.2020: Wilder Westen Am Morgen Fahrt nach Hvammstangi und Besichtigung einer Wollwarenfabrik. Im Anschluss geht es durch den landschaftlich äusserst at traktiven Westen Islands bis zum Hraunfossar mit seiner fantastischen Wasserfalllandschaft. Imposant ist die grösste Heisswasserquelle Europas, Deildartunguhver, die über 180 Liter pro Sekunde ausstösst. 4.1.2020: Erkundungstour ins Goldene Dreieck Sie fahren ins bekannte Goldene Dreieck und erleben einen Tag voller geologischer Höhepunkte. Es erwarten Sie kochende Geysire und der goldene Wasserfall. In einem isländischen Gewächshaus erfahren Sie wie Kräuter und Tomaten auch knapp unter dem Polarkreis bestens gedeihen. Beim Abschiedsessen in Reykjavik können Sie die Reise nochmals Revue passieren lassen. Übernachtung in Keflavik. 5.1.2020: Rückreise in die Schweiz Am Morgen Rückflug direkt nach Zürich.

Preis pro Person

Fr. 5450.– Doppelzimmer Fr. 540.– Einzelzimmerzuschlag

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

- Hinflug Icelandair Zürich – Keflavík - Zürich in der Economy-Klasse inkl. Flughafen-, Sicherheitstaxen - Inlandflüge Reykjavík – Akureyri in Economy-Klasse inkl. Flughafen-, Sicherheitstaxen - Übernachtungen in guten bis sehr guten Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer inkl. Frühstück - 6 Mittagessen, 7 Abendessen Rundreise, Aktivitäten, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm - Fachvorträge und Reisebegleitung durch Erwin Peter von der UraniaSternwarte Zürich während der ganzen Reise - Deutsch sprechende lokale Reiseleitungen - Ausführliche Reisedokumentation

Nicht inbegriffen

- Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke - Trinkgelder und persönliche Ausgaben - SOS-Schutzpaket Fr. 99.–

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG, Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden Tel. 056 203 66 88, info@kontiki.ch